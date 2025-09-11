СК проверит сельскую школу в Дагестане. В учебном заведении нет горячей и холодной воды, а территорию регулярно топит после дождей
Следственный комитет проверит затопленную школу в дагестанском селе
10 сентября телеграм-канал «Жемчужина юга» опубликовал видео, снятое в селе Рукель Дербентского района Дагестана. На ролике видно полностью затопленную после дождя спортивную площадку.
Как сообщил автор видео, собственной государственной школы в населенном пункте нет, здание находится в аренде. Сельчане говорят, что наблюдают такую ситуацию после каждого дождя.
В Дагестане перед началом учебного года не хватает учебников:
Аналогичное видео в тот же день опубликовал телеграм-канал Mash Gor. В посте говорится, что в единственной школе села Рукель учатся около 150 детей. При этом здание строили не для учебных целей — там раньше находилась столовая совхоза.
По словам авторов, Роспотребнадзор с 2017 года выписывает школе штрафы за нарушение питания, а также отсутствие горячей и холодной воды. Однако ситуация не меняется. На выделенные из бюджета 3,8 млн рублей в учебном заведении обновили окна, фасады и спортзал.
Затопленной школой в дагестанском селе заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о нарушении прав учащихся. По данному факту СК возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).
Как писали Юга.ру, 9 сентября в дагестанском Буйнакске тысячи людей остались без воды из-за аварии. Ресурса нет в детсадах, школах и училищах.