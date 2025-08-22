В Дагестане долги предприятий ЖКХ за электроэнергию достигли 6,4 млрд рублей

Только с начал года прирост задолженности превысил 690,6 млн рублей. Уровень платежей коммунальщиков региона стал самым низким и составил всего 33,9 %.

20 августа пресс-служба «Россети Северный Кавказ» сообщила , что на 1 июля 2025 года общая сумма долгов предприятий ЖКХ перед «Дагэнерго» составила 6,4 млрд рублей.

Самым крупным должником по электроэнергии в республике стало ОАО «МахачкалаВодоканал». Долг предприятия вырос до 947,7 млн рублей. ГУП «Дагводоканал» не доплатил «Дагэнерго» 362,8 млн рублей, МУП «Горводоснаб Хасавюрт» — 305,7 млн рублей, МУП «ОСК Махачкала — Каспийск» — 255,3 млн рублей, ОАО «Махачкалатеплоэнерго» — 204,9 млн рублей.



В «Россети Северный Кавказ» отметили, что в этом году ни одна из указанных компаний ни разу не заплатила за потребленную электроэнергию.

«Недобросовестные руководители коммунальных предприятий зачастую злоупотребляют статусом «неотключаемых» потребителей. Нарушая договорные обязательства по оплате поставленного энергоресурса, они ставят под угрозу стабильное электроснабжение всей республики, включая социально значимые объекты и население. Недополученные средства энергокомпания могла бы направить на модернизацию электросетевого комплекса Дагестана», — рассказали в пресс-службе.



В связи с этим филиал «Дагэнерго» направил в суды 56 исковых заявлений на взыскание задолженностей.