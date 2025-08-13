В Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод. Для работ они собрали 1 млн рублей

Сельчане работают посменно. За десять дней они смогли вырыть траншеи и и уложить 2 км труб из запланированных 5 км. Работы планируют завершить через месяц.

12 августа глава села Ахмедкент Габибулла Габибуллаев сообщил «Сапа Кавказ», что жители вместе с администрацией Кайтагского района собрали 1,5 млн рублей на строительство водопроводной линии, которая охватит шесть улиц и будет рассчитана на 100 хозяйств.

«Старый водопровод не справлялся с тем, чтобы дать воду всем домам, поэтому мы провели собрание, где вынесли такое решение. Люди сами проявили инициативу провести водопровод, так как у них была привозная вода. С каждого дома собрали по 25 тыс. рублей, от администрации района получили еще 500 тыс. рублей. Сейчас наши мужчины выходят работать по 25 человек в день, сменяя друг друга», — рассказал Габибуллаев.

Он отметил, что собранных средств все равно недостаточно, и жители Ахмедкента хотели бы получить финансовую поддержку и от республики Дагестан.

По словам главы села, еще необходимо приобрести емкости на 50 тонн. Какая сумма нужна для этой покупки, он не уточнил.