В Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод. Для работ они собрали 1 млн рублей
Жители села Ахмедкент собрали с властями 1,5 млн рублей и сами начали прокладывать водопроводную линию
12 августа глава села Ахмедкент Габибулла Габибуллаев сообщил «Сапа Кавказ», что жители вместе с администрацией Кайтагского района собрали 1,5 млн рублей на строительство водопроводной линии, которая охватит шесть улиц и будет рассчитана на 100 хозяйств.
Сельчане работают посменно. За десять дней они смогли вырыть траншеи и и уложить 2 км труб из запланированных 5 км. Работы планируют завершить через месяц.
Жители Махачкалы второй раз вышли на протест из-за проблем с электричеством:
«Старый водопровод не справлялся с тем, чтобы дать воду всем домам, поэтому мы провели собрание, где вынесли такое решение. Люди сами проявили инициативу провести водопровод, так как у них была привозная вода. С каждого дома собрали по 25 тыс. рублей, от администрации района получили еще 500 тыс. рублей. Сейчас наши мужчины выходят работать по 25 человек в день, сменяя друг друга», — рассказал Габибуллаев.
Он отметил, что собранных средств все равно недостаточно, и жители Ахмедкента хотели бы получить финансовую поддержку и от республики Дагестан.
По словам главы села, еще необходимо приобрести емкости на 50 тонн. Какая сумма нужна для этой покупки, он не уточнил.
Как писали Юга.ру, жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста.