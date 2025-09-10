На парковках Краснодара заметили много автомобилей со снятыми номерами. Мнение жителей разделилось

В Краснодаре водители снимают с машин номера, чтобы не платить за парковку. Это вызвало споры автолюбителей в соцсетях

10 сентября в соцсетях появились кадры автомобилей со скрытыми номерами, припаркованных на дорогах Краснодара. Десятки безымянных машин стали чаще замечать на центральных улицах.



Жители предположили, что таких автомобилей стало больше после увеличения числа платных парковок. Сейчас количество мест на муниципальных платных стоянках составляет более 12,2 тыс., а к концу 2025 года администрация планирует увеличить сеть до 14,5 тыс. мест.

В комментариях некоторые горожане поддержали водителей со скрытыми номерами, а других это возмутило:



«Не забывайте, что это способ выживания в тех условиях, которые создают власти».



«Правильно делают, платные парковки — это деньги с воздуха кому-то в карман».



«Попробуйте каждый день парковаться в центре и платить за это минимум 600 рублей».



«Позорище, 60 рублей найти не могут, зато на курево есть и на вейпы вонючие тоже! Надо сделать как в Европе и Америке штрафы, чтобы неповадно было».



«Это элементарная психология. Если соседние тачки скрутили номера, чтоб не платить, то почему я должен платить, если есть возможность не платить».



«Вот когда будет возможность ехать за авто на штрафстоянку, тогда и желание закрывать номер не будет».

В конце августа власти Краснодара отреагировали на обилие автомобилей без номеров. Глава города Евгений Наумов в интервью блогеру Южанину сообщил о планах эвакуации таких машин на штрафстоянки. Однако он отметил, что для этого потребуется корректировка федерального законодательства.

Эвакуаторы работали в Краснодаре до 2020 года, но из-за отсутствия единой системы машины на штрафстоянку отвозили подрядные организации. Власти решили отказаться от этой практики и ввели систему штрафов с помощью видео- и фотофиксации.



В 2023 году на краснодарские дороги вернулись эвакуаторы. В апреле прошлого года власти создали единый орган для эвакуации автомобилей — «Центр организации дорожного движения». Также были закуплены 11 эвакуаторов и организована штрафстоянка на 160 машиномест.

Напомним, в апреле 2025 года в Краснодаре 35 парковок стали платными. В сентябре власти захотели сделать еще 76 платных машиномест. В основном документе от 25 марта 2025 года указано 358 таких улиц, а теперь их будет 434.



Стоимость парковки зависит от тарифной зоны и составляет от 30 до 60 рублей в час. Отметим, что в конце мая власти Краснодара сократили время бесплатной стоянки с 15 до 5 минут.