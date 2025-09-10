В Краснодаре платные парковки стали обозначать дорожной разметкой синего цвета

На улицах Краснодара появилась новая синяя дорожная разметка

9 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на городских дорогах нанесли разметку синего цвета. Она уже появилась на отремонтированных улицах Рашпилевской и Дальней. Также ее нанесут на улице Калинина.



Таким образом власти решили обозначить зоны платных парковок.

Читайте также: Власти Краснодара рассчитывают получить в бюджет города порядка 1 млрд рублей за парковки

«ГОСТ позволяет наносить линии дорожной разметки синим цветом, обозначающие границу платной парковки. В дальнейшем при ремонтах дорог и обновлении разметки планируем ее применять», — рассказал начальник отдела развития парковочного пространства департамента транспорта и дорожного хозяйства Роман Мануйлов.



Напомним, что в Сочи зоны платной парковки пометили синей линией в мае 2024 года.

Минтранс и ГИБДД внесли изменения в ПДД 1 марта 2023 года. Зоны платной парковки решили обозначать синими линиями, а бесплатной — белыми. Это призвано помогать водителям быстрее ориентироваться при выборе парковки.