В Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок

© коллаж из скриншотов фото с сайта ВНИРО

Тропических пресноводных креветок размером до 32 см могут начать искусственно выращивать на юге России

3 сентября Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил об экспериментом искусственном выращивании гигантской пресноводной креветки вида Macrobrachium rosenbergii (креветка Розенберга). Гигантская креветка Розенберга — пресноводный вид. Самцы могут достигать до 32 см в длину и весить 250 г, самки — 25 см и 200 г.



Естественный ареал обитания — тропические водоемы Южной и Юго-Восточной Азии. Ракообразных разводят в Китае, Бангладеше, Вьетнаме, Индии, Малайзии, Тайване, а также в Бразилии и Эквадоре. Однако благодаря высоким вкусовым качествам и быстрым темпам роста этот вид креветок получил большую популярность искусственного выращивания. На данный момент специалисты ВНИРО разрабатывают технологии выращивания ракообразных с учетом южного климата России. Сотрудники института уже провели работы по преднерестовому содержанию креветок, их нересту и выращиванию. Эксперимент проводился в условиях комплекса Центра аквакультуры.

В дальнейшем специалисты планируют выращивать креветок в водоемах и уже выпустили часть молодых ракообразных в пруд научного центра аквакультуры «Взморье». При этом остальная часть креветок осталась в аквариумах — так специалисты смогут сравнивать темпы роста и уровень выживаемости ракообразных в аквариальных комплексах и в пруду. После успешного эксперимента, ученые разработают руководство по выращиванию гигантских креветок. Оно «откроет широкие перспективы для товарного выращивания этого ценного вида аквакультуры». Напомним, о планах выращивания креветки Розенберга в Азовском и Черноморском бассейнах сотрудники ВНИРО сообщили в апреле 2025 года.