В Краснодарском крае могут начать выращивать гигантскую креветку Розенберга из Азии

21 апреля пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что ученые проводят исследования по выращиванию креветки Розенберга. Они уверены в успехе культивирования перспективного представителя аквакультуры.

Гигантская креветка Розенберга — пресноводный вид. Самцы могут достигать до 32 см в длину и весить 250 г, самки — 25 мм и 200 г. Естественный ареал обитания — тропические водоемы Южной и Юго-Восточной Азии. Ракообразных разводят в Китае, Бангладеше, Вьетнаме, Индии, Малайзии, Тайване, а также в Бразилии и Эквадоре.