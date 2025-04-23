В Краснодарском крае могут начать выращивать гигантскую креветку Розенберга из Азии
Ученые исследуют возможность выращивания гигантской пресноводной креветки Розенберга в Азовском и Черноморском бассейнах
21 апреля пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что ученые проводят исследования по выращиванию креветки Розенберга. Они уверены в успехе культивирования перспективного представителя аквакультуры.
Гигантская креветка Розенберга — пресноводный вид. Самцы могут достигать до 32 см в длину и весить 250 г, самки — 25 мм и 200 г. Естественный ареал обитания — тропические водоемы Южной и Юго-Восточной Азии. Ракообразных разводят в Китае, Бангладеше, Вьетнаме, Индии, Малайзии, Тайване, а также в Бразилии и Эквадоре.
«Уже успешно осуществлен нерест первой самки-производителя, выполняется подращивание полученных личинок. Дальнейшее экспериментальное выращивание молоди до товарной массы планируется осуществлять в прудах научного центра аквакультуры «Взморье», — рассказали в пресс-службе НИИ.
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