Аква-шазам. Каких животных можно встретить в Черном и Азовском морях?

Поездка на море — это, помимо прочего, еще и плотное соприкосновение с природой. Морская природа не менее удивительна и разнообразна, чем сухопутная. Поэтому Юга.ру при содействии биологического факультета КубГУ подготовили краткий гайд по фауне Черного и Азовского морей. Надеемся, этот материал поможет вам сориентироваться, каким морским обитателям можно смело плыть навстречу, а от каких — наутек. Сразу оговоримся, что мы ведем речь не только о рыбах. И что наш аква-шазам не претендует на то, чтобы быть польностью исчерпывающим: разнообразной живности в Азовском и Черном морях всё ещё водится очень много — мы расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Акула катран Если при слове «акула» вас настигает паника, то имейте в виду — у побережья Краснодарского края обитает лишь катран, который не вырастает крупнее 180 см в длину и наверняка боится вас гораздо сильнее, чем вы его. Цвет акулы серый, брюхо бывает как белое, так и сероватое. Морда заостренная, глаза большие, на спине можно увидеть два ярко выраженных колючих плавника. Плавают стаями, не любят воду теплее 17 ˚С, поэтому в курортный сезон в верхние слои моря поднимаются только по ночам. Катраны обитают вдоль всего побережья Черного моря и даже иногда заплывают в южную часть Азовского.

Степень опасности: 3/10. Нападать на вас катран не станет. Но те, кто его вылавливает, рискуют сильно порезаться об острые спинные плавники — эта акула норовит внезапно «взбрыкивать».

Белобочка На морских курортах Кубани водится два вида дельфинов. Наиболее многочисленный вид — дельфин-белобочка, или дельфин обыкновенный. Главная отличительная особенность, как несложно догадаться из названия, — белые бока. Обожает выпрыгивать из воды, пролетая до 3 метров. Вот только с берега этого обычно не видно, поскольку белобочка предпочитает жить в открытом море. Впрочем, прогулочных катеров они не боятся, так что шанс посмотреть на них у вас есть.

Степень опасности: 2/10. К людям дельфины относятся миролюбиво: никогда не кусаются и не нападают. Но поскольку это довольно сильные животные, то могут мордой или хвостом хоть и случайно, но достаточно ощутимо ударить человека.

Афалина Зато этот вид дельфина у берега резвится охотно. И человека не особенно боится, так что некоторым счастливчикам доводится поплавать бок о бок с афалиной вне всяких дельфинариев и иных кошмарных мест, где животных мучают ради наживы. Афалину легко отличить от других дельфинов по четко выраженному «клюву» и полулунному вырезу на спинном плавнике. Вырасти они могут до 3,5 метров в длину. Считаются одним из наиболее умных животных — наличие у них самосознания и способности к абстрактному мышлению подтверждено наукой. Так что при встрече можете поговорить с афалиной — ей будет как минимум интересно. А встретить их можно практически везде у берега Черного моря и изредка — в южной части Азовского.

Степень опасности: 2/10. См. аналогичный пункт у белобочки.

Морская свинья Морские свиньи еще недавно считались разновидностью дельфина, но сейчас их причисляют к китовым. Подвид под названием «азовка» обитает в Азовском, Черном, а также Мраморном и Эгейском морях. Практически не вырастает длиннее 150 см и тяжелее 30 кг. Держится небольшими группами, к берегу старается не подходить. От дельфинов отличается не только строением зубов (которое и позволило биологам однозначно понять, что это скорее киты), но также притуплённой мордой и толстым жировым слоем, которое делает морских свиней менее грациозными. К примеру, они никогда не выпрыгивают из воды, да и вообще не любят показываться человеку. Ведь, несмотря на то что их добыча запрещена уже более полувека, популяция по-прежнему малочисленна и склонна к полному исчезновению.

Степень опасности: 1/10. При случайной встрече морская свинья постарается убраться прочь как можно скорее, а в худшем случае слегка шлепнет вас хвостом (вопреки собственному желанию).

Морская лисица Другие названия — колючий или шиповатый скат. С биологической точки зрения это близкий родственник акулы. Таких рыб наука называет хрящеватыми, поскольку их скелет полностью состоит из хрящей. Шкура у морской лисицы пестрая, обильно покрыта шипами, в особенности длинный хвост. Рыба достигает в длину полутора метров, живет на дне в некотором удалении от берега. Достаточно равномерно встречается во всем бассейне Черного моря, изредка их можно встретить и в Азовском. Значительно реже в Черном море можно встретить и другой вид ската — морского кота, или хвостокола. Он чуть меньше размером (обычно около метра в длину с учетом хвоста), окрас равномерный, темный. Хвост оканчивается длинным шипом.

Степень опасности: 6/10. О шипы лежащего на дне ската можно глубоко пораниться. Такую рану необходимо обработать, как и любую другую. К счастью, скаты очень пугливы и сторонятся людных пляжей.

Скорпена

Черноморская скорпена, она же морской ёрш — одна из самых опасных рыб в Черном море. Впрочем, она и выглядит опасно: сплюснутая морда, словно бы изогнутые от недовольства губы, выпученные глаза — и шипы по всему телу. Свою колючую шкуру она часто — по несколько раз за сезон — обновляет, сбрасывая старую, словно змея или цикада. Охотится эта рыба, притаившись в прибрежных водорослях, так что есть риск того, что вы наступите на нее случайно, не заметив. Несколько скрашивает ситуацию тот факт, что популяция скорпены в Черном море за последние годы сильно снизилась и в прибрежных водах популярных курортов ее совсем не осталось.

Степень опасности: 7/10. Шипы скорпены покрыты ядом, который усиливает боль, а если слизь этой рыбы попадет в рану, то будет еще и воспаление. Так что если она вдруг вас «ужалила», как можно скорее обратитесь к врачу.

Морской дракончик Название получил из-за своей головы — угловатой, с массивными челюстями, обрамленной шипами на спинном плавнике и жаберных крышках. В длину достигает 45 см, но обычно можно увидеть разве что его выпученные глаза — всё остальное дракончик зарывает в прибрежный песок, чтобы подкарауливать добычу. Соответственно, встречается на песчаных пляжах Черноморья. Биологи сообщают, что за последнее время популяция этого вида значительно выросла.

Степень опасности: 8/10. Морской дракон — пожалуй, наиболее опасная для человека рыба Черного моря. Укол о его шипы чрезвычайно болезнен. Место ранения нужно обильно промыть, при возможности — горячей водой с сульфатом магния, который разрушает этот яд. И скорее доставляйте пострадавшего к доктору.

Креветка палемон

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Наиболее распространенные креветки на нашем побережье относятся к роду палемонов. Видов у этого рода сразу несколько: каменный (он же — стройный), травяной, элегантный, адсперсус. Но различий, заметных невооруженному взгляду, между ними практически нет. Длина не превышает 7 см, но большинство креветок, которых вы увидите в дикой природе, будут 1-2-сантиметровыми. Водятся практически на всем побережье Черного и Азовского морей, как в песке, так и среди камней. Панцирь у палемона прозрачный, через него можно увидеть весь «внутренний мир» креветки. Но сделать это будет непросто, поскольку в случае опасности эти ракообразные умеют почти мгновенно зарываться в грунт.

Степень опасности: 0/10. Немного щекочется, но не более того.

Мраморный краб Самый распространенный краб Черноморья. Название получил благодаря волнистым узорам на четырехугольном панцире. Обитает на каменистых пляжах, способен подолгу оставаться на суше. В случае опасности умеет, на манер ящерицы, отбросить клешню, за которую его схватили. Несмотря на это, численность мраморного краба неуклонно сокращается — на Украине его уже внесли в Красную книгу, не за горами и попадание в ее российское издание. Не трогайте этого краба, если увидите: вы им всё равно не наедитесь, а сувениры из его панциря недолговечны.

Степень опасности: 3/10. Этот краб умеет постоять за себя — при необходимости он готов как следует ущипнуть обидчика своими клешнями.

Аурелия Самая распространенная азово-черноморская медуза. Ее главным отличительным признаком является «крест» из фиолетовых полукругов посередине купола. Наиболее крупные особи достигают 40 см. Аурелия населяет верхние водные слои и иногда (особенно в преддверии шторма) скапливается у берега чрезвычайно плотными группами.

Степень опасности: 3/10. Об аурелию можно весьма ощутимо обжечься. Если такая неприятность всё же с вами случилась, сначала нужно обильно промыть место ожога морской (не пресной!) водой, а затем смочить соком лимона или легким раствором уксуса — кислотная среда быстро разрушает действующее вещество стрекательных клеток.

Корнерот Если вы встретили крупную медузу без фиолетового «креста», будьте вдвойне осторожны: это корнерот. Его мясистый колпак очень плотно покрыт стрекательными клетками, которые при прикосновении обжигают гораздо сильнее, чем аурелия. При этом корнерот весьма красив: по краю купола у него синяя каемочка, и он очень ловко управляется со своими массивными отростками, похожими на корни (из-за которых, собственно, и получил свое название). Этот вид медузы является коренным жителем Черного и Азовского морей и примерно с одинаковой частотой встречается в любой части нашего побережья.

Степень опасности: 5/10. Корнерот может нанести болезненный ожог даже в мертвом виде. Рекомендуем оплывать стороной в море и обходить их вынесенные на сушу тела.

Конская актиния Довольно близкий родственник медуз — тоже относится к типу стрекающих морских животных, которые охотятся на всякую водную мелюзгу при помощи стрекательных клеток. Увидев актинию, можно поначалу и не понять, что перед вами представитель не флоры, а фауны. И всё же это полипы с ножкой и щупальцами, которые умеют перемещаться на новое место, если на старом им разонравилось по какой-то причине (обычно — если кончилась пища). В каменистой прибрежной полосе Азовского и Черного морей чаще всего встречается конская актиния размером 2–4 см бурого или зеленого цвета. А самое удивительное — это то, что возраст актинии может достигать 60–80 лет.

Степень опасности: 0/10. Щупальца наших актиний безвредны для существ крупнее 3 мм.

Гребневики Морские хищники, которых нередко путают с медузами в связи с тем, что гребневики тоже похожи на полупрозрачное желе. Для передвижения эти существа активно двигают многочисленными маленькими щупальцами, скомпонованными в «гребни», которые расположены снаружи тела на манер осей жесткости у зонтика.

В Черном море водятся два вида гребневиков, и оба появились тут совсем недавно. Около 40 лет назад какой-то торговый корабль занес в наши воды гребневика вида мнемиопсис, который быстро пожрал весь планктон и почти что успел навсегда подорвать морскую экосистему. К счастью, примерно 10 лет спустя кто-то еще занес сюда гребневика берое, который питается в основном мнемиопсисом. Различить эти два вида непросто: у мнемиопсиса двигательные щетинки немного крупнее, чем у берое. Оба вида чаще всего можно встретить в окрестностях Анапы.

Степень опасности: 0/10. Гребневик для человека совершенно безопасен.

Венозная рапана

Еще один случайно попавший в Черное море хищник, которому здесь очень понравилось. Считается, что рапану сюда занесли в 1947 году советские торпедные катера, экстренно переброшенные из Японского моря. С тех пор этот моллюск успел почти полностью уничтожить черноморскую мидию и устрицу. Но сейчас человек научился более-менее вкусно готовить мясо рапаны, а ее раковины выглядят весьма эстетично. Так что вылов в промышленных объемах сдерживает рост ее численности.

Степень опасности: 1/10. Навредить человеку рапана может, разве что если вы наступите на ее раковину и поцарапаетесь.

Ночесветка

Другое название — морская свечка. Простейшее одноклеточное, которое представляет собой прозрачный шарик диаметром не более 2 мм. Контролировать перемещение способна только в направлении вверх-вниз, меняя степень своей плавучести. Является причиной ночного свечения моря в период с августа по сентябрь, поскольку тело ночесветки заполнено биолюминофором — жидкостью, которая начинает светиться при механических или химических воздействиях. Именно с этим связан эффект того, что вода светится, когда плаваешь в ней ночью. Обитает в Азовском море близ Темрюка, а также в Черном море более-менее равномерно вдоль всего побережья.