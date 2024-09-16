В Крыму ученые научились делать «чипсы» из медуз
Крымские ученые запатентовали производство сушеной медузы
Пресс-служба «Керченского» Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что ученые получили патент на изобретение «Способ производства сушеной медузы».
Ученым удалось создать метод сушки медуз, который помогает укрепить их текстуру и сохранить полезные вещества, например белок. Сложность заключалась в том, что медуза-сырец на 96–98% состоит из воды.
Синий пришелец:
«Данный способ производства сушеной медузы прост для промышленного применения. Учитывая, что вылов медузы имеет сезонный характер и может продолжаться около трех месяцев, риски при освоении данного способа переработки медузы минимальны, поскольку не требуется специального сушильного оборудования», — рассказали в научном учреждении.
Крымские специалисты отметили, что запатентованный способ позволяет увеличить содержание белка с 0,6-0,8% в свежей медузе до 28-36% в сушеной. Это повышает пищевую ценность сушеной медузы как источника сырья для получения гидролизатов и пищевых продуктов.
А в Анапе блогер на камеру съел свежую медузу. Парень отметил, что на вкус она соленая и горькая.
Люди в комментариях не верят, что это настоящая медуза, либо критикуют его поступок. Вот некоторые реакции на видео:
- «Отправьте его на СВО. Может там ума наберётся, а нет — и не велика потеря».
- «Люди! Неужели вы такие доверчивые!? Вас развели, на переднем плане, действительно медуза. А за ней что-то съедобные. И посыпал не песком».
- «Пусть ради контента сделает колоноскопию».
- «Да не оскудеет земля русская дураками».
Как писали Юга.ру, ученый Сергей Дудкин заявил о «медузной катастрофе» в Азовском море. По его словам, численность животных значительно возрастет из-за солености воды.