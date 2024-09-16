В Крыму ученые научились делать «чипсы» из медуз

Ученым удалось создать метод сушки медуз, который помогает укрепить их текстуру и сохранить полезные вещества, например белок. Сложность заключалась в том, что медуза-сырец на 96–98% состоит из воды.

Пресс-служба «Керченского» Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила , что ученые получили патент на изобретение «Способ производства сушеной медузы».

«Данный способ производства сушеной медузы прост для промышленного применения. Учитывая, что вылов медузы имеет сезонный характер и может продолжаться около трех месяцев, риски при освоении данного способа переработки медузы минимальны, поскольку не требуется специального сушильного оборудования», — рассказали в научном учреждении.

Крымские специалисты отметили, что запатентованный способ позволяет увеличить содержание белка с 0,6-0,8% в свежей медузе до 28-36% в сушеной. Это повышает пищевую ценность сушеной медузы как источника сырья для получения гидролизатов и пищевых продуктов.