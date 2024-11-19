Азовское море начнут очищать от медуз в 2025 году

Росрыболовство с 2025 года планирует начать очистку Азовского моря от медуз

15 ноября замглавы Росрыболовства Василий Соколов сообщил «Интерфакс», что с 2025 года ведомство планирует начать очистку Азовского моря от медуз. По его словам, из-за пониженного речного стока повышается соленость Азовского моря. Поэтому в него начали заходить медузы и там активно размножаться. Это создает нагрузку на кормовую базу промысловых рыб, их молоди.

«Руководителем Росрыболовства дано отдельное поручение по разработке мероприятий по очистке Азовского моря от медуз и гребневиков, потому что это влияет не только на запасы рыб, но еще и на туризм. Мало приятного купаться в киселе из медуз», — отметил Соколов.



Он рассказал, что сейчас разрабатывают мероприятия по очистке Азовского моря от медуз. Если эксперимент пройдет удачно, ведомство перейдет к полноценным работам.