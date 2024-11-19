Азовское море начнут очищать от медуз в 2025 году
Росрыболовство с 2025 года планирует начать очистку Азовского моря от медуз
15 ноября замглавы Росрыболовства Василий Соколов сообщил «Интерфакс», что с 2025 года ведомство планирует начать очистку Азовского моря от медуз.
По его словам, из-за пониженного речного стока повышается соленость Азовского моря. Поэтому в него начали заходить медузы и там активно размножаться. Это создает нагрузку на кормовую базу промысловых рыб, их молоди.
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«Руководителем Росрыболовства дано отдельное поручение по разработке мероприятий по очистке Азовского моря от медуз и гребневиков, потому что это влияет не только на запасы рыб, но еще и на туризм. Мало приятного купаться в киселе из медуз», — отметил Соколов.
Он рассказал, что сейчас разрабатывают мероприятия по очистке Азовского моря от медуз. Если эксперимент пройдет удачно, ведомство перейдет к полноценным работам.
Как писали Юга.ру, в августе в Азовском море заметили нашествие огромных медуз. Животных особенно много в поселке Кучугуры Темрюкского района.
Тогда краснодарский ученый рассказал, что большое количество количество медуз появляется на пляжах из-за штормов. В Азовское море они попадают через Керченский пролив после сильного ветра.
Тысячи медуз заполонили Черное и Азовские моря даже в конце октября.