Стало известно, почему открытие нового аэропорта Краснодара перенесли на 2027 год

Открытие нового терминала краснодарского аэропорта перенесли на 2027 год. Ранее его хотели достроить осенью 2026 года

Предыстория: В октябре 2023 года началось строительство нового терминала аэропорта Краснодара. В проект инвестируют более 50 млрд рублей. Планируется, что за год аэрохаб будет обслуживать до 7,5 млн пассажиров. Его планировали достроить осенью 2026 года, но в июне 2025 года выяснилось, что работы завершат только в 2027 году.

28 августа «Аэродинамика» сообщила журналистам 93.RU, почему открытие нового аэропорта Краснодара перенесли на вторую половину 2027 года. По данным холдинга, изначально проект предусматривал оборудование, которое уже не могут ввезти из-за санкций. Его пришлось заменить на технику из «дружественных стран».

Также в 2025 году в Краснодарском крае мигрантам запретили работать на стройках. В связи с этим на объекте остались только специалисты из России и Беларуси. Когда начнется обустройство китайского оборудования, холдинг планирует привлечь рабочих из КНДР и Индии.

В соцсетях говорят о скором открытии аэропорта Краснодара:

Помимо этого, стало известно, что строительство двух объездных путей к новому терминалу обойдется в 11 млрд рублей. Финансировать работы будут из бюджета, но окончательная сумма может измениться из-за инфляции и других сложностей.

На сегодняшний день готовность нового аэропорта составляет 41,5%. На объекте закончили все монолитные работы. Сейчас специалисты занимаются остеклением и укладкой стен.

Напомним, что новый аэропорт Краснодара появится в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится аварийно-спасательная станция.

Площадь самого терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае к 2027 году построят аэропорт за 290 млн рублей.

