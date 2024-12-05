В Краснодарском крае в 2025 году мигрантам запретят работать на стройках

Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

На Кубани иностранные граждане не смогут работать в строительной отрасли. Власти порекомендовали компаниям региона обращать внимание на студентов российских колледжей и техникумов

4 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии на телеканале «Кубань 24» сообщил, что со следующего года в регионе введут запрет на использование иностранной рабочей силы в строительной отрасли:

«Сегодня в экономике края все отрасли маржинальные. Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50% иностранных кадров. Со следующего года — полностью запретим иностранную рабочую силу».

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Губернатор посоветовал компаниям принимать на работу студентов-второкурсников колледжей и техникумов и выплачивать им стипендии. После учебы молодые специалисты могут стать полноценными сотрудниками.

Теперь за привлечение мигрантов работодателям грозит штраф до 1 млн рублей за каждого иностранного сотрудника или приостановка деятельности до 90 дней.

Как писали Юга.ру, в начале 2024 года в Краснодарском крае мигрантам запретили работать по патентам. Это коснулось 15 тыс. человек.

Иностранным гражданам нельзя трудиться в 85 сферах, в том числе в сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах, на предприятиях по добыче полезных ископаемых, в торговле, на производстве машин и оборудования.

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В Краснодарском крае в 2025 году мигрантам запретят работать на стройках
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