3,9 млн рублей за ужин в Краснодаре: Кубань заняла четвертое место в России по тратам в кафе и ресторанах

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны по тратам в ресторанах и кафе. Самый дорогой ужин в Краснодаре обошелся гостям в 3,9 млн рублей

Россияне стали активнее ходить в рестораны, кафе и бары, а их расходы там заметно выросли. Как показало исследование «СберАналитики», за первые полгода 2025-го гости заведений потратили в общей сложности 3,6 трлн рублей — на 22% больше, чем за аналогичный период 2024-го, и более чем на 50% выше показателя первой половины 2023-го.

Средний чек в кафе, барах и ресторанах по стране вырос на 10% и составил 580 рублей, а частота визитов увеличилась до 16 раз за полгода. Любопытно, что почти 58% всех трат пришлось всего на десять регионов, в том числе два южных:

Москва — 20,8%,

Санкт-Петербург — 9,5%,

Московская область — 8,3%,

Краснодарский край — 4% (144 млрд рублей),

Свердловская область — 3,2%,

Республика Татарстан — 3,2%,

Новосибирская область — 2,5%,

Ростовская область — 2,2% (79,2 млрд рублей),

Республика Башкортостан — 2,1%,

Челябинская область — 1,8%.

Жители двух столиц тратят на рестораны больше остальных: около 16 тысяч рублей в год на человека в Москве и 13 тысяч — в Санкт-Петербурге. Это выше среднего показателя по России в 9,4 тысячи рублей. Москвичи и петербуржцы посещают заведения чаще — около 22 и 21 раза в год соответственно при среднероссийском показателе в 16 визитов.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил, что на юге России пиковое время для походов в рестораны — это бранч (с 11:00 до 15:00) и время ужина (с 19:00 до 23:00).

Эксперты «СберАналитики» также выделили три самых дорогих ужина в стране: в московском ресторане — 4,8 млн рублей,

в краснодарском — на 3,9 млн рублей ,

, в подмосковном — на 3,6 млн рублей.

По словам Песенникова, развитию индустрии гостеприимства на юге помогает несколько факторов: растущий спрос на внутренний туризм, появление новых интересных локаций для отдыха и мода на гастрономические путешествия. Южные рестораны, бары и даже стрит-фуд с местным колоритом становятся все популярнее у местных и туристов.

Секретный стритфуд в Краснодаре: Пять советов от Жени Четвергова

Больше всего походов в заведения (81%) приходится на фастфуд, а на кафе и рестораны — 15%. Однако по общему обороту картина меняется: фастфуд генерирует 61% всех оплат, а кафе и рестораны — уже 34%. Ситуацию объясняет разница в среднем чеке: 434 рубля в фастфуде против 1278 рублей в ресторанах.

Соленые арбузы, вареники на Масленицу, шашлык из нутрии и ковбык: Чем удивляет кубанская кухня

Самые активные посетители ресторанов — люди 35–44 лет. На их долю пришлось 33% всех визитов и 36% общей суммы трат. Мужчин и женщин в заведениях примерно поровну (51% и 49% транзакций соответственно), но первые тратят чуть больше — 53% от всей суммы.

Управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Игорь Фарбер добавил, что гости стали охотнее пользоваться новыми технологиями. Например, доля оплат по биометрии в кафе и ресторанах достигла 15% от всех транзакций.