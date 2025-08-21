В соцсетях говорят о скором открытии аэропорта Краснодара. Похоже, это только слухи

Портал Business FM Краснодар обратился за комментарием в управляющую компанию аэропорта «Аэродинамика». Там СМИ сообщили, что распоряжений о возобновлении работы в адрес авиагавани не поступало.

21 августа анонимный телеграм-канал «Профессиональный дилетант» сообщил , что фирмы, имевшие в аренде коммерческие площади в аэропорту Краснодара, стали получать информацию, что авиагавань начнет отправлять и принимать рейсы 1 сентября. Других подробностей автор поста не дал.

«Аэропорт Краснодара поддерживает высокую степень готовности к возможному возобновлению работы. Поддерживается укомплектованность всего кадрового состава», — добавили в пресс-службе «Аэродинамики».

Также в соцсетях появилась информация, что аэропорт Краснодара снова ищет сотрудников, в том числе непосредственно связанных с обслуживанием пассажиров (инженер, эколог, фельдшер, рабочий по ремонту зданий, специалист по контролю за строительством плоскостных сооружений). Однако авиагавань набирает сотрудников круглый год.

14 августа стало известно, что аэропорты Краснодара и Анапы проводили плановые учения. Эта новость тоже подогрела интерес к их возможному скорому открытию.

13 августа «Телеканал Краснодар» сообщил, что краснодарская авиагавань возобновит работу 10 сентября. Эту дату определил астролог и эзотерик Иванесса Макарян.

11 августа политолог Дмитрий Владимиров заявил, что аэропорт кубанской столицы должен открыться в начале сентября.

«Будет весьма символичным, если аэропорт заработает как раз накануне выборов губернатора Краснодарского края и депутатов. Это станет совершенно логичным решением», — считает Владимиров.

Об открытии краснодарского аэропорта говорили и раньше. Обычно это было связано с запуском авиасообщения в других городах. Например, в Элисте.

В 2023 году возобновление работы аэропорта связали с учениями и прибытием генерала ВС РФ. Однако гавань осталась закрыта для гражданской авиации.

Очередные разговоры об открытии краснодарской воздушной гавани породило открытие аэропорта Геленджика. Напомним, он начал принимать и отправлять самолеты 18 июля. Полеты выполняются только в светлое время суток.