СМИ заявили об открытии аэропорта Краснодара из-за учений и прибытия генерала ВС РФ. Гавань по-прежнему закрыта для гражданской авиации

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Аэропорт Краснодара 9 ноября провел учения. СМИ считают, что авиагавань открывали из-за прибытия генерала ВС РФ

9 ноября пресс-служба краснодарского аэропорта сообщила, что в гавани провели аварийно-спасательные учения. По легенде, у Boeing 737–800 не выпустилась передняя стойка шасси. Спасатели аэропорта встретили судно, ликвидировали спровоцированный пожар и эвакуировали 150 пассажиров.

Подробности о новом аэропорте Краснодара:

Вечером того же дня, когда сайт аэропорта рассказал об учениях, из Краснодара вылетел борт RA-09009. По информации из открытых источников, это судно специального лётного отряда на базе госавиакомпании «Россия» для перевозки высших должностных лиц государства. Самолет прилетел в Краснодар из неизвестного города, а потом отправился в Санкт-Петербург.

Издание «Блокнот» считает, что из аэропорта Краснодара в этот день вылетел генерал-майор ВС РФ Александр Туляганов. Поэтому, по мнению СМИ, гавань открывали. На сайте администрации Краснодарского края указано, что 9 ноября Туляганов действительно посещал регион и побывал в военном комиссариате Кубани.

  • © Скриншот с сайта https://flightradar24.com
    © Скриншот с сайта https://flightradar24.com
  • © Скриншот с сайта https://flightradar24.com
    © Скриншот с сайта https://flightradar24.com

Как писали ранее Юга.ру, власти планируют выделить 8,2 млрд рублей на реконструкцию краснодарского аэропорта.

Авиация Армия Аэропорты Краснодар Учения

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СМИ заявили об открытии аэропорта Краснодара из-за учений и прибытия генерала ВС РФ. Гавань по-прежнему закрыта для гражданской авиации
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