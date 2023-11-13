СМИ заявили об открытии аэропорта Краснодара из-за учений и прибытия генерала ВС РФ. Гавань по-прежнему закрыта для гражданской авиации

Вечером того же дня, когда сайт аэропорта рассказал об учениях, из Краснодара вылетел борт RA-09009. По информации из открытых источников, это судно специального лётного отряда на базе госавиакомпании «Россия» для перевозки высших должностных лиц государства. Самолет прилетел в Краснодар из неизвестного города, а потом отправился в Санкт-Петербург.



Издание «Блокнот» считает, что из аэропорта Краснодара в этот день вылетел генерал-майор ВС РФ Александр Туляганов. Поэтому, по мнению СМИ, гавань открывали. На сайте администрации Краснодарского края указано, что 9 ноября Туляганов действительно посещал регион и побывал в военном комиссариате Кубани.