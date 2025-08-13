Власти Туапсинского района призвали жителей кипятить питьевую воду перед употреблением

Краснодарский край

Власти Туапсинского района заявили, что в курортном селе Лермонтово нельзя пить сырую воду

Предыстория. 3 августа Туапсинский район Краснодарского края накрыла непогода. Жители остались без воды и света после затоплений.

12 августа глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что в курортном селе Лермонтово восстановили вторую нить водопровода. Теперь населенный пункт полностью снабжается ресурсом.

Однако пить сырую воду жителям пока нельзя. Перед употреблением ее следует кипятить.

Неделю без питьевой воды в жару:

Ранее жителей затопленного Туапсинского района вакцинировали от брюшного тифа, дизентерии, гепатита А. Также пострадавшим раздали растворы бактериофагов, которые необходимы для профилактики острых кишечных инфекций.

Напомним, стихия снесла железный мост, соединяющий село Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. Без переправы остались около 300 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал отремонтировать мост за 14-15 месяцев.

12 августа жители села Лермонтово опубликовали видеообращение, обвинив властей в бездействии из-за моста. Они сообщили, что больше тысячи сельчан до сих пор остаются отрезанными от цивилизации.

Как писали Юга.ру, 3 августа туристы под Горячим Ключом оказались отрезаны от цивилизации из-за обвала моста.

