Мост уплыл, катамаран улетел, автобус упал в реку – в Туапсинском районе разгулялась стихия

В Туапсинском районе 3 августа из-за дождя и сильного ветра произошло сразу несколько ЧП

Рано утром 3 августа в реке Шапсухо в Туапсинском районе сильно поднялся уровень воды. Скопившимся плавучим мусором снесло железный мост, который соединял поселок Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. На данный момент без переправы остаются около 300 человек.

В поселке Агой тем же утром сильный смерч разрушил пляж и поднял в воздух множество незакрепленных предметов, среди которых был катамаран. К счастью, обошлось без пострадавших .

Река Шапсухо стала местом действия еще одного происшествия: в селе Дефановка туда упал автобус, который вез на работу 25 сотрудников крестьянско-фермерского хозяйства. Как сообщает краевой оперштаб, все 25 успешно спасены.

Резкий подъем уровня воды также произошел в реке Псебе в Новомихайловском. Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал , что в поселке развернули пункт временного размещения для эвакуированных.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что спасатели эвакуируют из Туапсинского района все детские туристические группы, которые были в походах.

Ливень и шквалистый ветер с возможностью образования смерчей ожидаются на морском побережье Краснодарского края до вечера 4 июля.