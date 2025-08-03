Мост уплыл, катамаран улетел, автобус упал в реку – в Туапсинском районе разгулялась стихия

Краснодарский край

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  • Унесенный ветром катамаран на пляже Агоя, 3 августа 2025 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Краснодар и край», t.me/krasnodarkray1
    Унесенный ветром катамаран на пляже Агоя, 3 августа 2025 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Краснодар и край», t.me/krasnodarkray1

В Туапсинском районе 3 августа из-за дождя и сильного ветра произошло сразу несколько ЧП

Рано утром 3 августа в реке Шапсухо в Туапсинском районе сильно поднялся уровень воды. Скопившимся плавучим мусором снесло железный мост, который соединял поселок Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. На данный момент без переправы остаются около 300 человек.

В поселке Агой тем же утром сильный смерч разрушил пляж и поднял в воздух множество незакрепленных предметов, среди которых был катамаран. К счастью, обошлось без пострадавших.

Река Шапсухо стала местом действия еще одного происшествия: в селе Дефановка туда упал автобус, который вез на работу 25 сотрудников крестьянско-фермерского хозяйства. Как сообщает краевой оперштаб, все 25 успешно спасены.

Резкий подъем уровня воды также произошел в реке Псебе в Новомихайловском. Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал, что в поселке развернули пункт временного размещения для эвакуированных.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что спасатели эвакуируют из Туапсинского района все детские туристические группы, которые были в походах.

Ливень и шквалистый ветер с возможностью образования смерчей ожидаются на морском побережье Краснодарского края до вечера 4 июля.

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Ранее 3 августа из-за схода селевого потока перекрывали трассу М-4 «Дон», а в Динской в середине недели закрыли единственный официальный пляж.

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