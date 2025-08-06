Жителей затопленного Туапсинского района начали вакцинировать от брюшного тифа, дизентерии, гепатита А

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала главы Туапсинского района Сергея Бойко
    © Скриншот фото из телеграм-канала главы Туапсинского района Сергея Бойко

Медики делают жителям Туапсинского района прививки, чтобы не допустить развитие острых кишечных инфекций

Предыстория. 3 августа Туапсинский район Краснодарского края накрыла непогода. Жители остались без воды и света после затоплений.

5 августа глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что медики в сопровождении спасателей обходят дворы и предлагают населению, живущему в районе ЧС, сделать прививки от брюшного тифа, дизентерии, гепатита А. Также пострадавшим раздают растворы бактериофагов, которые необходимы для профилактики острых кишечных инфекций.

В Кабардино-Балкарии вновь сошел сель:

«Призываю не отказываться от вакцинации без уважительных причин. Это важно, чтобы не допустить заболевания», — написал Бойко.

Напомним, стихия снесла железный мост, соединяющий село Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. Без переправы остались около 300 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. По данным СМИ, сельчане просили отремонтировать мост минимум с 2017 года.

Как писали Юга.ру, 3 августа туристы под Горячим Ключом оказались отрезаны от цивилизации из-за обвала моста.

Водоснабжение Здоровье Медицина Происшествия Стихийные бедствия Туапсинский район

Новости

Космос, русалка и кролики. В парке «Краснодар» открыли новую локацию
Власти Ростова-на-Дону хотят полностью запретить прокат электросамокатов в центре
Еще один шторм идет на Краснодарский край. В нескольких районах ожидаются ливни, сильный ветер, подтопления и смерчи
Эстетичная, безопасная и удобная. Минпросвещения показало, как будет выглядеть школьная форма по новому стандарту
На Крымском мосту со стороны Краснодарского края ввели новые правила проезда. Показываем схему
Тонированные окна вместо кондиционеров? Власти Краснодара проверили новый способ борьбы с жарой в транспорте

Лента новостей

«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
4 августа, 11:30
«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
Социолог Георгий Дерлугьян — о распаде гегемонии, новых империях и детстве в советском Краснодаре
Суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки»
Вчера, 17:28
Суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки»
Им оказалась компания из Кипра
На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону
Вчера, 14:38
На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону

Реклама на сайте