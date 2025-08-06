Жителей затопленного Туапсинского района начали вакцинировать от брюшного тифа, дизентерии, гепатита А

Медики делают жителям Туапсинского района прививки, чтобы не допустить развитие острых кишечных инфекций

5 августа глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил , что медики в сопровождении спасателей обходят дворы и предлагают населению, живущему в районе ЧС, сделать прививки от брюшного тифа, дизентерии, гепатита А. Также пострадавшим раздают растворы бактериофагов, которые необходимы для профилактики острых кишечных инфекций.

Предыстория. 3 августа Туапсинский район Краснодарского края накрыла непогода. Жители остались без воды и света после затоплений.

«Призываю не отказываться от вакцинации без уважительных причин. Это важно, чтобы не допустить заболевания», — написал Бойко.

Напомним, стихия снесла железный мост, соединяющий село Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. Без переправы остались около 300 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. По данным СМИ, сельчане просили отремонтировать мост минимум с 2017 года.