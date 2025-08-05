На Кубани возбудили уголовное дело после обрушения моста в Туапсинском районе. Жители много лет просили его отремонтировать

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с обрушением металлического моста в селе Лермонтово

4 августа информационный центр СК России сообщил , что в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности после обрушения моста через реку Шапсухо в селе Лермотово. В следкоме отметили, что жители на протяжении нескольких лет обращались в разные инстанции с жалобами на ненадлежащее состояние моста. Однако сооружение так и не отремонтировали.

По данным 93.RU, сельчане просили отремонтировать мост минимум с 2017 года. 24 февраля 2025 года они пожаловались, что около сооружения обвалился грунт, из-за чего мост «перекосило».

На следующий день глава Туапсинского района Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале, что проблема с мостом «известна, ее решение в работе и на контроле». А потом пообещал отремонтировать его за 14-15 месяцев.

25 июля Бойко рассказал, что муниципалитету выделили деньги на строительство моста. На первом этапе сумма составила почти 64,5 млн рублей.



После обрушения моста 4 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что его построят заново, и пообещал начать работы в середине августа. До этого приведут в порядок объездную дорогу.