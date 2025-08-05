На Кубани возбудили уголовное дело после обрушения моста в Туапсинском районе. Жители много лет просили его отремонтировать

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Туапсе Инфо» https://t.me/tuapse_info_official/39813
    © Скриншот из телеграм-канала «Туапсе Инфо» https://t.me/tuapse_info_official/39813

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с обрушением металлического моста в селе Лермонтово

Предыстория: 3 августа Туапсинский район Кубани накрыла непогода. Стихия снесла железный мост, соединяющий село Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. Без переправы остались около 300 жителей.

4 августа информационный центр СК России сообщил, что в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности после обрушения моста через реку Шапсухо в селе Лермотово.

В следкоме отметили, что жители на протяжении нескольких лет обращались в разные инстанции с жалобами на ненадлежащее состояние моста. Однако сооружение так и не отремонтировали.

«Грязные и голодные, помощи пока нет»:

По данным 93.RU, сельчане просили отремонтировать мост минимум с 2017 года. 24 февраля 2025 года они пожаловались, что около сооружения обвалился грунт, из-за чего мост «перекосило».

На следующий день глава Туапсинского района Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале, что проблема с мостом «известна, ее решение в работе и на контроле». А потом пообещал отремонтировать его за 14-15 месяцев.

25 июля Бойко рассказал, что муниципалитету выделили деньги на строительство моста. На первом этапе сумма составила почти 64,5 млн рублей.

После обрушения моста 4 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что его построят заново, и пообещал начать работы в середине августа. До этого приведут в порядок объездную дорогу.

Как писали Юга.ру, 3 августа туристы под Горячим Ключом оказались отрезаны от цивилизации из-за обвала моста.

Инфраструктура Происшествия Следственный комитет Туапсинский район Халатность

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На Кубани возбудили уголовное дело после обрушения моста в Туапсинском районе. Жители много лет просили его отремонтировать
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