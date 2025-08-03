Под Горячим Ключом 130 туристов отрезаны от цивилизации поднявшейся рекой
Две туристические группы оказались 3 августа в сложной ситуации после обвала моста в селе Фанагорийское неподалеку от Горячего Ключа
Две большие группы туристов — одна около 100 человек, другая около 30 — оказались отрезанными от «большой земли» после того, как поднявшаяся в реке Чепси вода смыла мост в селе Фанагорийское Горячеключевского района — об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
«Унесло уже одну машину, возвышенностей нет, людям негде спрятаться! Помощи пока нет», пишут авторы видео, опубликованного телеграм-каналом «Краснодар и край». Голос за кадром говорит:
«Белопольский [Сергей, глава Горячеключеского муниципального образования] сказал: «Когда мост размоет, тогда и будем делать. <...> Надеюсь, теперь у вас хватит совести этот мост восстановить».
Сам Сергей Белопольский в своем телеграм-канале про мост в Фанагорийском не упоминает, зато пишет, что «затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15 — 20 человек. На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает».
ДОПОЛНЕНО: Краевой оперштаб пообещал вывезти туристов «на автомобилях высокой проходимости после спада уровня воды».
Напомним, что непогода уже стала 3 августа причиной множества ЧП в Туапсинском районе.