Под Горячим Ключом 130 туристов отрезаны от цивилизации поднявшейся рекой

Краснодарский край

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  • Разрушенный мост через реку Чепси. 3 августа 2025 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Краснодар и край», t.me/krasnodarkray1
    Разрушенный мост через реку Чепси. 3 августа 2025 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Краснодар и край», t.me/krasnodarkray1

Две туристические группы оказались 3 августа в сложной ситуации после обвала моста в селе Фанагорийское неподалеку от Горячего Ключа

Две большие группы туристов — одна около 100 человек, другая около 30 — оказались отрезанными от «большой земли» после того, как поднявшаяся в реке Чепси вода смыла мост в селе Фанагорийское Горячеключевского района — об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

«Унесло уже одну машину, возвышенностей нет, людям негде спрятаться! Помощи пока нет», пишут авторы видео, опубликованного телеграм-каналом «Краснодар и край». Голос за кадром говорит:

«Белопольский [Сергей, глава Горячеключеского муниципального образования] сказал: «Когда мост размоет, тогда и будем делать. <...> Надеюсь, теперь у вас хватит совести этот мост восстановить».

Сам Сергей Белопольский в своем телеграм-канале про мост в Фанагорийском не упоминает, зато пишет, что «затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15 — 20 человек. На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает».

ДОПОЛНЕНО: Краевой оперштаб пообещал вывезти туристов «на автомобилях высокой проходимости после спада уровня воды».

Напомним, что непогода уже стала 3 августа причиной множества ЧП в Туапсинском районе.

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