В Краснодаре на активиста составили протокол за то, что он поливал деревья водой из реки

Краснодарский край

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  • Берег Кубани в районе улицы Кубанка © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Берег Кубани в районе улицы Кубанка © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарский активист Виталий Черкасов получил протокол за полив деревьев из реки

Предыстория. В октябре 2024 года в Юбилейном микрорайоне Краснодара активисты посадили саженец красного дуба в знак протеста против строительства нового храма. Дерево назвали «хранителем» зеленой территории, которую жители пытаются уберечь от застройки.

Позже рядом с дубом высадили и другие саженцы. 

29 июля краснодарский активист Виталий Черкасов в телеграм-канале «Дуб Хранитель ЮМР» сообщил, что на него составили административный протокол за использование воды из реки Кубань для полива деревьев в зеленой зоне Рождественской набережной. Власти считают, что такие действия нужно согласовывать. 

Пикет у Дуба хранителя:

По словам Черкасова, в кадр попал насос, который один из жителей принес с дачи, чтобы помочь с поливом, потому что ведрами таскать тяжело. На каждое дерево требуется минимум 40 литров воды. 

«Вместо того, чтобы заняться реальными проблемами, связанными с рекой, власти гоняют активистов. Я уверен, что добыть согласование на водозабор практически невозможно. Но мы попытаемся это сделать. Пока преступным путем будем поливать деревья», — заявил Черкасов.

Напомним, в сентябре 2024 года краснодарская полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова. Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР.

Как писали Юга.ру, в июне в Краснодаре выбрали сквер, который власти приведут в порядок в 2026 году. Черкасов заявил, что у победителя подозрительно много голосов.

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В Краснодаре на активиста составили протокол за то, что он поливал деревья водой из реки
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