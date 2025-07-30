В Краснодаре на активиста составили протокол за то, что он поливал деревья водой из реки

Краснодарский активист Виталий Черкасов получил протокол за полив деревьев из реки

Предыстория. В октябре 2024 года в Юбилейном микрорайоне Краснодара активисты посадили саженец красного дуба в знак протеста против строительства нового храма. Дерево назвали «хранителем» зеленой территории, которую жители пытаются уберечь от застройки.



Позже рядом с дубом высадили и другие саженцы. 29 июля краснодарский активист Виталий Черкасов в телеграм-канале «Дуб Хранитель ЮМР» сообщил, что на него составили административный протокол за использование воды из реки Кубань для полива деревьев в зеленой зоне Рождественской набережной. Власти считают, что такие действия нужно согласовывать.

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По словам Черкасова, в кадр попал насос, который один из жителей принес с дачи, чтобы помочь с поливом, потому что ведрами таскать тяжело. На каждое дерево требуется минимум 40 литров воды. «Вместо того, чтобы заняться реальными проблемами, связанными с рекой, власти гоняют активистов. Я уверен, что добыть согласование на водозабор практически невозможно. Но мы попытаемся это сделать. Пока преступным путем будем поливать деревья», — заявил Черкасов. Напомним, в сентябре 2024 года краснодарская полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова. Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР.