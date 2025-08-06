В Краснодаре продолжают восстанавливать фасад дома Баранника 1910-х годов постройки. Над крыльцом здания установят старинный кованый козырек

В Краснодаре специалисты платформы Авито Услуги и волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» восстанавливают фасад дома Баранника 1910-х годов постройки на пересечении улиц Горького и Фрунзе

Авито Услуги и благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие» запустили совместный проект, который поможет восстановить исторические здания в 11 городах России.

Профессиональные мастера вместе с волонтерами приступили к ремонту значимых архитектурных объектов в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонт полностью профинансирует Авито. Предложить свою помощь в качестве активиста или мастера может каждый желающий на странице проекта.

В Краснодаре специалисты Авито Услуг и активисты фестиваля приступят к восстановительным работам в старинном доме Баранника, который примерно с 1910-х годов украшает пересечение улиц Горького и Фрунзе.

Мастера бережно очистят кованый козырек конца XIX — начала XX века лазером, выправят его деформированные части и установят на здании. Сам элемент — традиционный кубанский надкрылечник — волонтерам удалось спасти в 2024 году перед сносом на улице Гоголя аварийного жилого здания 1900-х годов. Уникальный орнамент ковани гармонично дополнит исторический фасад дома Баранника — он органично сочетается с ограждением балкона и дверным проемом.

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«Мы рады, что можем участвовать в восстановлении исторического наследия России и помогать сохранять такие удивительные архитектурные памятники, как дом Баранника. Это не только дань уважения прошлому, но и способ объединить общество для достижения общей цели», — сказала директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест» Анастасия Кнор.

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Здание, построенное более 115 лет назад в историческом центре, — яркий образец архитектуры модерна Екатеринодара. Дом принадлежал служащему Екатеринодарской казенной палаты Дмитрию Ивановичу Бараннику. Волонтеры уже восстановили старинную входную дверь — вместе с реставратором они освободили столярные элементы от слоев краски и расчистили поверхность, чтобы определить изначальный цвет. Также добровольцы отремонтировали расшатанные крепления, заменили аварийные участки древесины, воссоздали утраченный декор, нашли и установили торцевые замки возрастом более 100 лет.

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«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как «Том Сойер Фест». Это не просто о восстановлении городской среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. На нашей платформе собрано множество талантливых людей, и неудивительно, что многие из них откликнулись на призыв помочь в восстановлении культурного наследия. Мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас», — отметила руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.