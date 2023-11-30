В Краснодаре волонтеры собрали деньги на реставрацию старинной двери дома Баранника

Волонтеры реставрируют дверь дома Баранника в Краснодаре. Сбор на проведение работ закрыт

На сайте фонда «Внимание» волонтеры рассказали, что сбор денег на реставрацию старинной двери дома Баранника окончен. Удалось собрать 190 800 рублей. Сейчас на месте исторической двери установлена временная. Реставрацию проводят силами волонтеров под присмотром координаторов «Том Сойер Феста». Об этих защитниках краснодарских дверей Юга.ру подробно писали здесь.

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Волонтеры сняли с двери краску, провели расчистку для определения первоначального цвета и передали дверь столяру. Для восстановления объекта еще предстоит найти исторические ручки. Чтобы помочь в поисках, подробнее о фурнитуре двери можно прочитать здесь.

Сейчас волонтеры и специалисты занимаются фрамугой. Ее пришлось восстанавливать с нуля. На сайте фонда защитники исторического наследия подробно объяснили, что произошло с деталью.

Дому Баранника более 115 лет. Дмитрий Баранник был служащим Екатеринодарской казенной палаты. Здание на пересечении улиц Горького и Фрунзе было построено в стиле модерн с добротными двустворчатыми парадными дверями.