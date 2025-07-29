Почти 8 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на сетях

Также в «Водоканале» рассказали об аварии на пересечении улицы Волгоградской и Мысхакского шоссе. Без воды временно остались 1200 жителей в зоне водоснабжения № 18.

29 июля телеграм-канал «Водоканала» Новороссийска сообщил об аварии на сетях. В связи с этим часть зоны водоснабжения № 1, где проживают 5911 человек , осталась без ресурса.

Помимо этого, произошла утечка на Анапском шоссе. Из-за этого воду отключили в домах № 19, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 25/27, 27, 27а, 27б, 27/29, 29, 37, 39 у 850 человек.

Жителям пообещали восстановить подачу ресурса после завершения всех работ. В городе организовали подвоз воды по заявкам.



Напомним, что в Новороссийске часто случаются аварии. В связи с этим тысячи горожан остаются без воды. В 2019 году власти Кубани решили построить новую нить Троицкого водопровода, который снабжает ресурсом Новороссийск и Геленджик. Первый этап модернизации завершили 2020 году, а второй — в 2021 году.

В декабре 2024 года во время прямой линии губернатор региона Вениамин Кондратьев пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году. Однако, по его словам, это не решит все проблемы с водоснабжением Новороссийска и Геленджика.