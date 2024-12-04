Губернатор Кубани пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году, но это не решит все проблемы с водоснабжением Новороссийска и Геленджика

В ходе прямой линии с Вениамином Кондратьевым стало известно, что Троицкий водопровод достроят в 2025 году

4 декабря в 12:00 началась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Ведущие телеканала «Кубань 24» сообщили, что всего поступило более 10,2 тысячи вопросов. В 2023 году их было около 8,5 тысячи. Во время эфира на связь вышли жители Новороссийска. Их интересует многолетняя проблема города — круглогодичные перебои с водой. «В 2020 году вы обещали, что к 2024 году в городе появится «большая вода». Обещания не выполнены. Ситуация катастрофическая. Постоянные аварии, живем без воды сутками. Более полугода вода в квартиры подается менее чем 3 часа в сутки. Отопление тоже в этом году задержали. Просим и требуем выполнить обещания!» — заявила одна из жительниц Новороссийска.

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Другая женщина пожаловалась на работу местного «Водоканала». Она сообщила, что его сотрудники не отвечают или бросают трубку, ответы носят характер отмашки и отписки, а все проблемы перекладывают на управляющие компании. Вениамин Кондратьев сообщил, что Троицкий водопровод, который снабжает водой Новороссийск и Геленджик, должны достроить в 2025 году. Он объяснил, что с 2022 года после начала СВО, мы «живем в другом мире». «Контракты были заключены на другое оборудование, с другими ценами, с другими странами. Мы сдвинули сроки, потому что поставщики отказались выполнять свои обязательства. Полетели договорные отношения. Я понимаю вашу проблему, я бы на вашем месте тоже был активен. Но учитывая вызовы, которые есть, я прошу понимания. Главное, что мы не отказались от проекта и не перенесли работы на какой-нибудь 2035 год», — отметил губернатор. Кондратьев сообщил, что Троицкий водопровод, который снабжает водой Новороссийск и Геленджик, должны достроить в 2025 году. «К следующей прямой линии, надеемся, что этот вопрос уйдет», — подчеркнули журналисты.

К разговору позже подключился вице-губернатор Евгений Пергун. Он заявил, что даже после ремонта мощностей Троицкого группового водопровода не хватит на весь город, нужны дополнительные объекты. После чего губернатор возмутился, почему Новороссийск продолжают застраивать, если даже существующим микрорайонам не хватает воды. «Геленджик заморозил строительство из-за нехватки воды. А в Новороссийске выдают разрешения, хотя воды не хватает и существующим районам? Зачем мы строим, если не можем обеспечить качество жизни. Новые микрорайоны подключаются к воде, которой нет. Новороссийск — не резиновый», — отметил губернатор.