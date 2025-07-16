Улицы затопило, а жители остались без воды. В Новороссийске вновь прорвало Троицкий групповой водопровод

15 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил об аварии на Троицком групповом водопроводе в Новороссийске. Трубу прорвало на улицах Сакко и Ванцетти, 9. В городе в два раза снизили подачу воды и организовали подвоз ресурса по заявкам.

«Раз он в таком состоянии, как может не прорваться? Каждый год рвет».

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», на время устранения утечки воду отключили в зонах № 9, 10, 13, 14. В другие зоны ресурс пообещали подавать с 18:00 до 21:00.



В комментариях под постом водоканала Новороссийска жители рассказали, что в других зонах тоже не было воды, а по некоторым адресам — около 20 часов.



Утром 16 июля водоканал Новороссийска сообщил об устранении утечки на водопроводе. Однако сегодня с 9:00 до 17:00 в зонах № 7, 29 ,3 а, 6, 8, 21, 22, 27, 27а вновь «снизили подачу воды». В водоканале объяснили, что после аварии запасы резервуарного парка приблизились к минимуму.



Напомним, что сети Троицкого водопровода давно изношены. На коммуникациях часто случаются аварии, из-за чего жители Геленджика и Новороссийска остаются без воды.

В 2019 году власти края решили построить новую нить водопровода, так как «латание старых дыр» не решало вопрос. Всего к 2023 году планировали соорудить более 50 км нового водопровода. Первый этап модернизации завершили 2020 году, а второй — в 2021 году.

В декабре 2024 года во время прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году. Однако, по его словам, это не решит все проблемы с водоснабжением Новороссийска и Геленджика.