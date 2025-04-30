Разлив нефти в Краснодарском крае, мошенники и атака дронов. Эксперты выяснили, что тревожит россиян

28 апреля «Ведомости» поделились «Национальным индексом тревожностей», который составили эксперты агентства «КРОС». Актуальные события специалисты оценивали по их присутствию в медиа и соцсетях, после чего выявили суммарный показатель беспокойства. При оценке материалов они также анализировали лексику, которая указывает на волнение при описании событий.

На первом месте оказались финансовые и телефонные мошенники. Социальный психолог Алексей Рощин считает, что страх связан с чувством беспомощности перед их схемами.

«Фактически граждане поставлены в такую ситуацию, что практически любой звонок с незнакомого номера теперь воспринимается ими как преступный», — пояснили в «КРОС».