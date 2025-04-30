Разлив нефти в Краснодарском крае, мошенники и атака дронов. Эксперты выяснили, что тревожит россиян
Эксперты составили «Национальный индекс тревожностей» по итогам первого квартала 2025 года
28 апреля «Ведомости» поделились «Национальным индексом тревожностей», который составили эксперты агентства «КРОС». Актуальные события специалисты оценивали по их присутствию в медиа и соцсетях, после чего выявили суммарный показатель беспокойства. При оценке материалов они также анализировали лексику, которая указывает на волнение при описании событий.
На первом месте оказались финансовые и телефонные мошенники. Социальный психолог Алексей Рощин считает, что страх связан с чувством беспомощности перед их схемами.
«Фактически граждане поставлены в такую ситуацию, что практически любой звонок с незнакомого номера теперь воспринимается ими как преступный», — пояснили в «КРОС».
На втором месте стоит разлив нефти в Керченском проливе, произошедший в декабре 2024 года. Тема до сих пор активно освещается в СМИ.
«Помимо экологической угрозы (гибель флоры и фауны) и ситуации вокруг действий волонтеров высказывались мнения о небезопасности для здоровья отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края (прежде всего в Анапе) и обсуждались возможные альтернативы ему», — говорится в материале.
Купаний не будет:
Третье место занимают атаки дронов, четвертое — смерть рэпера Паши Техника в Таиланде. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что большинство россиян ничего не слышали про этого артиста, «просто других мощных поводов для тревожности стало меньше».
Читайте также:
Также тревогу в СМИ и соцсетях вызывает ситуация на рынке ипотеки. Жесткая кредитная политика сделала покупку жилья практически недоступной для многих россиян.
Как писали Юга.ру, жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества. Преступники представляются сотрудниками Центробанка и пугают международным счетом.
Все материалы по теме: