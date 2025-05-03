Власти сообщили об атаке ВСУ в Краснодарском крае. В Новороссийске останавливали общественный транспорт

Краснодарский край

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  • Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В ночь на 3 мая власти сообщили об атаке ВСУ на Новороссийск и другие районы Краснодарского края

В 2 часа ночи 3 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил ракетную опасность и сообщил, что противовоздушная оборона отражает атаку.

Ближе к утру губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске атака повредила три многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, пострадали двое взрослых и два ребенка. Обломки беспилотников повредили три резервуара зернового терминала. К 8:20 пожар на территории терминалов КСК потушили, никто из его сотрудников не пострадал.

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Из-за атаки в Новороссийске останавливали работу общественного транспорта, ее возобновили к 8:30. При этом спустя час из-за проблем со связью не работала безналичная оплата, об этом сообщил телеграм-канал МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска».

Мэр города отменил сигнал атаки БПЛА только к 9:30.

По данным губернатора, за ночь обломки дронов повредили частные дома в станице Тамань Темрюкского района и в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадавших среди жителей нет.

Как сообщали Юга.ру, 2 и 5 мая мэрия Новороссийска собиралась провести учения отражением ударов безэкипажных катеров и БПЛА в акватории морского порта.

Новороссийск Общественный транспорт Происшествия СВО

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