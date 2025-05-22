Мэр Новороссийска сообщил, что выплаты после атаки дронов уже получили 265 человек
Всего запросили выплаты 441 человек
Предыстория. В ночь на 3 мая Новороссийск атаковали беспилотники. Были повреждены 192 квартиры. Пострадали пять человек. Из-за ЧП в городе не работали общественный транспорт и безналичная оплата.
12 мая власти Новороссийска сообщили об увеличении выплат пострадавшим после атаки беспилотников.
21 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о 265 горожанах, которые уже получили выплаты. Всего подтвердили факт проживания и предоставили документы 441 человек.
Разлив нефти в Краснодарском крае, мошенники и атака дронов:
Как утверждают власти, в результате атаки пострадали 231 квартира и два частных дома. В зданиях проживают 508 человек.
Кравченко отметил, что выплаты перечисляют с 16 мая. Документы у пострадавших принимают в администрациях Центрального, Южного и Восточного внутригородских районов.
Как писали Юга.ру, 24 марта в Краснодарском крае дроны снова атаковали станцию по перекачке нефти в Кавказском районе.