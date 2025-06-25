В Японском саду Краснодара открылся первый на юге России типрессо-бар — «Каппу Ча». Где он находится и что можно попробовать?

25 июня в Японском саду заработал типрессо-бар «Каппу Ча». Скоро гости смогут приобретать сертификат в заведение, чтобы попасть в популярную локацию парка «Краснодар» без очереди

Японский сад в Краснодаре обзавелся новым необычным общепитом — типрессо-баром «Каппу Ча». Это первое на юге России заведение, где чай готовят по технологии типрессо — под давлением, как эспрессо. Название «Каппу Ча» (ударение на второе слово) происходит от японских слов kappu (чашка) и cha (чай). Словосочетание может выражать удивление сродни английскому Wow!

Где искать? Заведение расположено на тенистом холме в северо-восточной части Японского сада — между водопадом Отаки и лабиринтами садов Цубонива кайро:

Типрессо-бар «Каппу Ча» отмечен красным кругом в правом верхнем углу карты © Изображение japan.parkkrasnodar.com, коллаж Юга.ру

Что можно попробовать? Меню «Каппу Ча» вдохновлено японской уличной кухней и эстетикой чайных церемоний. Чайные напитки Главная позиция — японский чай, пропущенный через типрессо-машину. Типрессо — это способ приготовления чая под давлением, аналогичный технологии эспрессо, но адаптированный под тонкую структуру чайного листа. Давление выжимает из листьев максимум вкуса, аромата и пользы, получается насыщенный напиток. В меню есть и чайные аналоги кофейной классики: типучино, латти, лонгти, рафти, типрессо-тоник, а также тимонады, милкти, баблти, айсти. Мастера подбирают параметры (сорт чая, температуру воды, время, давление) для каждого напитка, стремясь к идеальной гармонии.

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Аутентичные десерты В «Каппу Ча» можно попробовать 9 видов тайяки — десертов в форме морского леща, символизирующих удачу и благополучие. Еще в заведении готовят традиционные японские сладости ручной работы — вагаси: нерикири — вылепленные вручную из фасолевой пасты и рисовой муки;

екан — легкий прозрачный десерт на агаре;

кимишигури — нежный яично-бобовый десерт с бархатистой текстурой. К чаю подают японские сэндвичи, пончики, моти, кексы и десерты на основе чая, включая матча.