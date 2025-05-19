Водоросли уже окрасили в зеленый цвет пляжи Анапы. Люди на курорте плавают в море и загорают

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете»

Центральный пляж Анапы позеленел от водорослей. Рассказываем про обстановку на курорте

18 мая блогер Юрий Озаровский поделился видео с пляжа Анапы. На кадрах видно камку — зеленые водоросли, которыми славится курорт.

Погода в Краснодарском крае:

В комментариях люди даже обрадовались этому — уж лучше привычная камка, чем мазут. Приводим некоторые комментарии:

  • «Главное, не черное маслянистое вещество, а это зеленое уже такое родное».
  • «Все познается в сравнении. Когда бы так еще радовались камке».
  • «Все как всегда! Только рановато в этом году».
  • «Если море цветет — значит живет».
  • «Как всегда убирать не будут, будет гнить и вонять. Когда уж технику купят для ее уборки».

Камка представляет собой массу из нитевидных водорослей кладофоры бродячей с небольшими вкраплениями ульвы — водоросли пластинчатой. Обычно период цветения камки продолжается до конца августа — начала сентября.

На других роликах блогера видно людей, которые купаются в море и загорают на берегу. При этом температура воды на курорте пока всего 16 °С.

Как писали Юга.ру, на побережье Сочи прогнозируют сильные волны высотой до 1,5 метров.

Анапа Курорты и туризм отдых путешествия Развлечения Черное море

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Водоросли уже окрасили в зеленый цвет пляжи Анапы. Люди на курорте плавают в море и загорают
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