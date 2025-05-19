Водоросли уже окрасили в зеленый цвет пляжи Анапы. Люди на курорте плавают в море и загорают

Центральный пляж Анапы позеленел от водорослей. Рассказываем про обстановку на курорте

В комментариях люди даже обрадовались этому — уж лучше привычная камка, чем мазут. Приводим некоторые комментарии:

«Главное, не черное маслянистое вещество, а это зеленое уже такое родное».

«Все познается в сравнении. Когда бы так еще радовались камке».

«Все как всегда! Только рановато в этом году».

«Если море цветет — значит живет».

«Как всегда убирать не будут, будет гнить и вонять. Когда уж технику купят для ее уборки».

Камка представляет собой массу из нитевидных водорослей кладофоры бродячей с небольшими вкраплениями ульвы — водоросли пластинчатой. Обычно период цветения камки продолжается до конца августа — начала сентября.

На других роликах блогера видно людей, которые купаются в море и загорают на берегу. При этом температура воды на курорте пока всего 16 °С.