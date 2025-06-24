Море никак не может прогреться. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?

24 июня «ТАСС» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщило о потеплении воды на Черноморском побережье.

Вильфанд отметил, что в Геленджике, Туапсе и Анапе температура воды составляет 21 °C, в Сочи — 22 °C. Такие показатели комфортны для купания в море.

«Ранее большие объемы холодной воды в реках понизили температуру на побережье в районе Сочи, сейчас она восстановилась и будет повышаться», — прокомментировал руководитель Гидрометцентра России.