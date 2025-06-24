Море никак не может прогреться. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?

Краснодарский край, Крым

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  • Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой
    Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Температура воды на Черноморском побережье составляет 21-22°C

24 июня «ТАСС» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщило о потеплении воды на Черноморском побережье.

Вильфанд отметил, что в Геленджике, Туапсе и Анапе температура воды составляет 21 °C, в Сочи — 22 °C. Такие показатели комфортны для купания в море.

«Ранее большие объемы холодной воды в реках понизили температуру на побережье в районе Сочи, сейчас она восстановилась и будет повышаться», — прокомментировал руководитель Гидрометцентра России.

В Сочи временно закрыли пляжи для купания:

По данным ЦГМС Краснодарского края на 23 июня температура воды на Черноморском побережье включая Сочи составляла 21 °C. Температура Азовского моря в Примоско-Ахтарске 22 °C, в Ейске — 21 °C.

По словам Романа Вильфанда, на побережье Крыма температура воды остается низкой. Из-за сгонного ветра в Алуште и Ялте она составляет 11-12 °C и начнет повышаться только к концу недели.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае к выходным потеплеет до 33 °C. 

Азовское море Курорты и туризм Погода Черное море

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