Море никак не может прогреться. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?
Температура воды на Черноморском побережье составляет 21-22°C
24 июня «ТАСС» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщило о потеплении воды на Черноморском побережье.
Вильфанд отметил, что в Геленджике, Туапсе и Анапе температура воды составляет 21 °C, в Сочи — 22 °C. Такие показатели комфортны для купания в море.
«Ранее большие объемы холодной воды в реках понизили температуру на побережье в районе Сочи, сейчас она восстановилась и будет повышаться», — прокомментировал руководитель Гидрометцентра России.
В Сочи временно закрыли пляжи для купания:
По данным ЦГМС Краснодарского края на 23 июня температура воды на Черноморском побережье включая Сочи составляла 21 °C. Температура Азовского моря в Примоско-Ахтарске 22 °C, в Ейске — 21 °C.
По словам Романа Вильфанда, на побережье Крыма температура воды остается низкой. Из-за сгонного ветра в Алуште и Ялте она составляет 11-12 °C и начнет повышаться только к концу недели.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае к выходным потеплеет до 33 °C.