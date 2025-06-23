В Краснодарском крае при реконструкции Троицкого водопровода похитили 463 млн рублей

Правоохранители считают, что до декабря 2021 года кто-то из руководителей ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» и компании «Прогрессор» подделали конкурсную документацию и завысили цену контракта до 2,4 млрд рублей.



Контракт заключили 24 декабря 2021 года. Как утверждает следствие, после руководство ГКУ ГУСКК приняло и оплатило якобы выполненные работы. Средства с расчетного счета ООО «Прогрессор» распределили между организаторами криминальной схемы.



Дело возбудили по статье УК РФ об особо крупном мошенничестве. Ведется следствие, подозреваемых пока нет.



Напомним, что сети Троицкого водопровода практически полностью изношены. На коммуникациях часто происходят аварии, из-за чего жители Геленджика и Новороссийска остаются без воды.



В 2019 году власти края решили построить новую нить водопровода — так как «латание старых дыр» не решало вопрос. Всего к 2023 году планировали соорудить более 50 км нового водопровода, при этом участок протяженностью 18 км построили в 2019 году, а в мае 2020 года его ввели в эксплуатацию. Это был первый этап модернизации. В 2021 году на водопроводе завершили второй этап реконструкции.



В декабре 2024 года во время прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году. Однако, по его словам, это не решит все проблемы с водоснабжением Новороссийска и Геленджика.