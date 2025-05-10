Замазученный песок Анапы увезут в Новороссийск. Им будут тушить мусорный полигон и использовать для ремонта дорог

«Степень загрязнения песка после очистки и возможность его использования оценила сертифицированная лаборатория. По результатам исследований получен сертификат соответствия, что очищенный песок не является токсичным. Он соответствует требованиям, предъявляемым к «песку общестроительному ТУ», который используют для рекультивации полигонов ТКО. Процент содержания нефтепродуктов в данном песке не превышает 1,2%», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что увезут только просеянный песок, который очистили при помощи вибрационной установки «Грохот».

7 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что песок с временной площадки в хуторе Воскресенском вывезут на мусорный полигон Новороссийска.

Площадку с замазученным песком под Анапой снова не освободили в срок:

В оперативном штабе добавили, что этим песком могут тушить повторные пожары на мусорном полигоне. Кроме того, грунт планируют использовать «при реконструкции и рекультивации полигона», а также для ремонта дорог.

Напомним, ранее жители Новороссийска заметили на горе Щелба песок с частицами мазута. Позже в МЦУ пояснили, что песком засыпали очаги тления на мусорном полигоне, однако не уточнили, откуда его привезли.



По данным оперштаба, на площадке остается более 20 тыс. тонн замазученного песка. Его планируют вывезти и утилизировать до конца мая.