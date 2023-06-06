В мэрии Краснодара показали дом купца Лихацкого внутри и заявили о подготовке к реставрации
Специалисты департамента строительства Краснодара оценили дом купца Лихацкого
6 июня мэрия Краснодара показала дом купца Лихацкого изнутри. Совместно с департаментом культуры они осмотрели здание и рассказали о подготовке к реставрации.
В Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания:
«Специалисты департаментов и МКУ «Единая служба заказчика» провели экспертную оценку объекта. Она ляжет в основу технических требований к реставрации будущего здания музея», — поделились в департаменте строительства Краснодара.
Строительство дома, располагающегося по современному адресу Красная, 118а, началось по заказу Марка Лихацкого в 1896 году. Внешний вид двухэтажного дома с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров представляет собой стиль, популярный в екатеринодарской архитектуре начала XX века. «Уникальный образец особняка периода эклектики с кирпичным декором позднего классицизма», — написано в учетной карточке объекта культурного наследия от 30 сентября 1985 года.
В начале 80-х здание внесли в список памятников истории и культуры, но за долгие годы дом пришел в упадок. Внутри были богато украшенные цветной лепниной потолки, большие камины, исторический паркет. В настоящее время эти интерьеры сохранились только частично. Несколько лет назад в доме Лихацкого располагалась православная библиотека. Сейчас здание пустует.
Напомним, что проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре обойдётся в 8,4 млн рублей. Подрядчиком стала московская компания ООО «Архрест проект». Она должна разработать проект в течение 270 дней с момента заключения контракта.
Как сообщали ранее Юга.ру, суд обязал собственника отреставрировать историческое здание «Гранд-Отеля» в Краснодаре.