В мэрии Краснодара показали дом купца Лихацкого внутри и заявили о подготовке к реставрации

Строительство дома, располагающегося по современному адресу Красная, 118а, началось по заказу Марка Лихацкого в 1896 году. Внешний вид двухэтажного дома с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров представляет собой стиль, популярный в екатеринодарской архитектуре начала XX века. «Уникальный образец особняка периода эклектики с кирпичным декором позднего классицизма», — написано в учетной карточке объекта культурного наследия от 30 сентября 1985 года.



В начале 80-х здание внесли в список памятников истории и культуры, но за долгие годы дом пришел в упадок. Внутри были богато украшенные цветной лепниной потолки, большие камины, исторический паркет. В настоящее время эти интерьеры сохранились только частично. Несколько лет назад в доме Лихацкого располагалась православная библиотека. Сейчас здание пустует.