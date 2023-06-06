В мэрии Краснодара показали дом купца Лихацкого внутри и заявили о подготовке к реставрации

Краснодарский край

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  • Дом купца М. М. Лихацкого © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дом купца М. М. Лихацкого © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Специалисты департамента строительства Краснодара оценили дом купца Лихацкого

6 июня мэрия Краснодара показала дом купца Лихацкого изнутри. Совместно с департаментом культуры они осмотрели здание и рассказали о подготовке к реставрации.

В Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания:

«Специалисты департаментов и МКУ «Единая служба заказчика» провели экспертную оценку объекта. Она ляжет в основу технических требований к реставрации будущего здания музея», — поделились в департаменте строительства Краснодара.

  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара

Строительство дома, располагающегося по современному адресу Красная, 118а, началось по заказу Марка Лихацкого в 1896 году. Внешний вид двухэтажного дома с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров представляет собой стиль, популярный в екатеринодарской архитектуре начала XX века. «Уникальный образец особняка периода эклектики с кирпичным декором позднего классицизма», — написано в учетной карточке объекта культурного наследия от 30 сентября 1985 года.

В начале 80-х здание внесли в список памятников истории и культуры, но за долгие годы дом пришел в упадок. Внутри были богато украшенные цветной лепниной потолки, большие камины, исторический паркет. В настоящее время эти интерьеры сохранились только частично. Несколько лет назад в доме Лихацкого располагалась православная библиотека. Сейчас здание пустует.

Напомним, что проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре обойдётся в 8,4 млн рублей. Подрядчиком стала московская компания ООО «Архрест проект». Она должна разработать проект в течение 270 дней с момента заключения контракта. 

Как сообщали ранее Юга.ру, суд обязал собственника отреставрировать историческое здание «Гранд-Отеля» в Краснодаре.

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