Власти Краснодара вновь заговорили о реставрации Дома купца Лихацкого. На работы планируют выделить 114 млн рублей

Краснодарский край

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  • Дом купца М. М. Лихацкого © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дом купца М. М. Лихацкого © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Реставрацию Дома Лихацкого планируют с 2020 года

14 ноября «Краснодарские известия» сообщили, что на заседании гордумы вновь заговорили о реконструкции Дома купца Лихацкого. Глава департамента финансов Александр Чулков заявил, что на эти цели в 2025 и 2026 годах выделят 114 млн рублей. Других подробностей о проекте нет.

Напомним, о подготовке к реставрации Дома купца Лихацкого говорят еще с 2020 года. Именно тогда начались торги по выбору подрядчика, который подготовит проект реконструкции.

Ветхость не препятствие:

Мэрия собиралась отремонтировать не только сам дом Лихацкого, но и прилегающую к нему территорию внутри всего квартала между улицами Длинной и Красноармейской. На участке планировали воссоздать исторический квартал Екатеринодара образца конца XIX — начала XX века.

Сначала чиновники пытались привлечь к реставрации инвесторов. Была информация, что в особняке может появиться ресторан. Однако инвесторы были готовы вложить деньги в реконструкцию только после передачи дома в их собственность. В итоге власти решили восстанавливать объект за счет городской казны.

Дом купца Марка Лихацкого находится по адресу улица Красная, 118а (за отелем Marriott). Внешний вид двухэтажного дома с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров по архитектурному стилю представляет собой образец эклектики с кирпичным декором позднего классицизма.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на реставрацию музея имени Фелицына потратят почти 30 млн рублей. Работы займут больше года. 

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Власти Краснодара вновь заговорили о реставрации Дома купца Лихацкого. На работы планируют выделить 114 млн рублей
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