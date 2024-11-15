Власти Краснодара вновь заговорили о реставрации Дома купца Лихацкого. На работы планируют выделить 114 млн рублей

Напомним, о подготовке к реставрации Дома купца Лихацкого говорят еще с 2020 года. Именно тогда начались торги по выбору подрядчика, который подготовит проект реконструкции.

14 ноября «Краснодарские известия» сообщили , что на заседании гордумы вновь заговорили о реконструкции Дома купца Лихацкого. Глава департамента финансов Александр Чулков заявил, что на эти цели в 2025 и 2026 годах выделят 114 млн рублей. Других подробностей о проекте нет.

Мэрия собиралась отремонтировать не только сам дом Лихацкого, но и прилегающую к нему территорию внутри всего квартала между улицами Длинной и Красноармейской. На участке планировали воссоздать исторический квартал Екатеринодара образца конца XIX — начала XX века.

Сначала чиновники пытались привлечь к реставрации инвесторов. Была информация, что в особняке может появиться ресторан. Однако инвесторы были готовы вложить деньги в реконструкцию только после передачи дома в их собственность. В итоге власти решили восстанавливать объект за счет городской казны.

Дом купца Марка Лихацкого находится по адресу улица Красная, 118а (за отелем Marriott). Внешний вид двухэтажного дома с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров по архитектурному стилю представляет собой образец эклектики с кирпичным декором позднего классицизма.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на реставрацию музея имени Фелицына потратят почти 30 млн рублей. Работы займут больше года.