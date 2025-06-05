Россияне смогут узнавать адреса ближайших бомбоубежищ через «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» появятся адреса бомбоубежищ. Систему планируют запустить до конца 2025 года
4 июня «Парламентская газета» со ссылкой на замдиректора департамента ГО и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова сообщила, что россияне смогут увидеть адреса ближайших бомбоубежищ через «Госуслуги».
Читайте также:
«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае ЧС. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — рассказал Старовойтов.
Система прошла проверку в Белгородской и Курской областях, и может заработать до конца 2025 года.
МЧС планирует модернизировать и восстановить укрытия и убежища по всей России. На эти цели потребуется 155 млрд рублей.
Все материалы по теме: