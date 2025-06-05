Россияне смогут узнавать адреса ближайших бомбоубежищ через «Госуслуги»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Указатель «Убежище», Ростов-на-Дону © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Указатель «Убежище», Ростов-на-Дону © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На портале «Госуслуги» появятся адреса бомбоубежищ. Систему планируют запустить до конца 2025 года

4 июня «Парламентская газета» со ссылкой на замдиректора департамента ГО и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова сообщила, что россияне смогут увидеть адреса ближайших бомбоубежищ через «Госуслуги».

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«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае ЧС. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — рассказал Старовойтов.

Система прошла проверку в Белгородской и Курской областях, и может заработать до конца 2025 года.

МЧС планирует модернизировать и восстановить укрытия и убежища по всей России. На эти цели потребуется 155 млрд рублей.

Напомним, что власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей. Также в регионе планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей.

Безопасность Интернет МЧС общество СВО

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