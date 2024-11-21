Власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок

Мэрия Новороссийска сообщила, на что еще потратит средства из городского бюджета

20 ноября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что часть денежных средств, запланированных на благоустройство детских площадок и других территорий, потратят на сирены и ремонт укрытий. Это планируют сделать в начале 2025 года:

«Сейчас приобретаются сиренно-речевые установки, закупаются комплексные системы защиты города от средств воздушного и морского нападения, а также техническое оборудование и техника. Продолжим ремонт укрытий».