Власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Новороссийска admnvrsk.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Новороссийска admnvrsk.ru

Мэрия Новороссийска сообщила, на что еще потратит средства из городского бюджета

20 ноября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что часть денежных средств, запланированных на благоустройство детских площадок и других территорий, потратят на сирены и ремонт укрытий. Это планируют сделать в начале 2025 года:

«Сейчас приобретаются сиренно-речевые установки, закупаются комплексные системы защиты города от средств воздушного и морского нападения, а также техническое оборудование и техника. Продолжим ремонт укрытий».

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В мае 2024 года пресс-служба мэрии Новороссийска опубликовала адреса всех городских помещений, которые предназначены для укрытия жителей. Как выяснилось, их несколько сотен.

Меньше всего помещений в Восточном районе и в Новороссийском внутригородском районе. По данным администрации, они также находятся в поселке Верхнебаканском, селе Гайдук, хуторе Семигорском и одно в станице Раевской.

Список укрытий:

Напомним, что власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей.

Безопасность Благоустройство Город Деньги Новороссийск СВО

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