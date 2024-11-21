Власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок
Мэрия Новороссийска сообщила, на что еще потратит средства из городского бюджета
20 ноября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что часть денежных средств, запланированных на благоустройство детских площадок и других территорий, потратят на сирены и ремонт укрытий. Это планируют сделать в начале 2025 года:
«Сейчас приобретаются сиренно-речевые установки, закупаются комплексные системы защиты города от средств воздушного и морского нападения, а также техническое оборудование и техника. Продолжим ремонт укрытий».
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В мае 2024 года пресс-служба мэрии Новороссийска опубликовала адреса всех городских помещений, которые предназначены для укрытия жителей. Как выяснилось, их несколько сотен.
Меньше всего помещений в Восточном районе и в Новороссийском внутригородском районе. По данным администрации, они также находятся в поселке Верхнебаканском, селе Гайдук, хуторе Семигорском и одно в станице Раевской.
Список укрытий:
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