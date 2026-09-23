Краснодарцу назначили крупный штраф за призыв убить Путина и его окружение

Краснодарца оштрафовали на 360 тыс. рублей за призывы к терроризму в открытом чате

22 сентября прокуратура Краснодарского края сообщила, что Южный окружной военный суд вынес приговор за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Уголовное дело расследовала региональная ФСБ. Согласно установленным обстоятельствам, 22 июля 2025 года 33-летний уроженец Каневского района, проживавший в Краснодаре, оставил в открытом чате комментарий. В нем он призывал лишить жизни всех лиц, относящихся к окружению и деятельности президента РФ, государственному руководству, а также их родственников.

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По решению суда мужчину оштрафовали на 360 тыс. рублей. Кроме того, его на два года лишили права администрировать сайты в интернете. Также у него конфисковали телефон.