Краснодарцу назначили крупный штраф за призыв убить Путина и его окружение

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарца оштрафовали на 360 тыс. рублей за призывы к терроризму в открытом чате

22 сентября прокуратура Краснодарского края сообщила, что Южный окружной военный суд вынес приговор за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Уголовное дело расследовала региональная ФСБ.

Согласно установленным обстоятельствам, 22 июля 2025 года 33-летний уроженец Каневского района, проживавший в Краснодаре, оставил в открытом чате комментарий. В нем он призывал лишить жизни всех лиц, относящихся к окружению и деятельности президента РФ, государственному руководству, а также их родственников.

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Как писали Юга.ру, Новороссийцу назначили крупный штраф за оскорбление Путина в интернете.

Интернет Краснодар Президент России Суд ФСБ

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