В Краснодарском крае планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей

На пунктах пропуска в городах Кубани установят 11 бомбоубежищ за 81 млн рублей. Они появится в Сочи, Тамани и Темрюкском районе

22 июля на сайте Госзакупок опубликовали два лота на поставку усиленных блок-модулей (бомбоубежищ) для сочинского филиала ФГКУ Росгранстрой.



Согласно документации, восемь из них подрядчик должен поставить на автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный пункты пропуска курорта. Начальная стоимость закупки составляет 59,5 млн рублей.

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Также три усиленных блок-модуля планируют поставить в порты Тамани и Темрюкского района — в поселки Чушка, Волна и в город Темрюк. Начальная цена — 21,9 млн рублей.



Заявки по закупкам будут принимать до 31 июля. Подрядчик должен выполнить работы до конца 2024 года.