В Краснодарском крае планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей

Краснодарский край

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  • Темрюкский порт © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Темрюкский порт © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На пунктах пропуска в городах Кубани установят 11 бомбоубежищ за 81 млн рублей. Они появится в Сочи, Тамани и Темрюкском районе

22 июля на сайте Госзакупок опубликовали два лота на поставку усиленных блок-модулей (бомбоубежищ) для сочинского филиала ФГКУ Росгранстрой.

Согласно документации, восемь из них подрядчик должен поставить на автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный пункты пропуска курорта. Начальная стоимость закупки составляет 59,5 млн рублей.

Двухэтажный бункер напротив краевой администрации:

Также три усиленных блок-модуля планируют поставить в порты Тамани и Темрюкского района — в поселки Чушка, Волна и в город Темрюк. Начальная цена — 21,9 млн рублей.

Заявки по закупкам будут принимать до 31 июля. Подрядчик должен выполнить работы до конца 2024 года.

Напомним, что власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи хочет построить бомбоубежище почти за 40 млн рублей. По плану оно рассчитано на 600 укрываемых — 70% мужчин и 30% женщин.

Безопасность Закупки Порты СВО Сочи Строительство Тамань Темрюкский район

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