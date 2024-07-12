В Ростове-на-Дону появилась карта укрытий
Власти Ростова-на-Дону опубликовали интерактивную карту укрытий
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала интерактивную карту укрытий, в которых можно спрятаться при чрезвычайной ситуации. На схеме они обозначены кружками, которые при нажатии показывают адрес убежища и его вместимость.
В большинстве случаев она варьируется от 300 до 2500 человек. Самое маленькое убежище вмещает 133 человека, оно расположено в детском саду № 315 на проспекте 40-летия Победы. Карта не указывает, сколько всего укрытий отмечено на ней. Ранее власти Ростова-на-Дону сообщали о 2,1 тыс. укрытий.
Большинство «заглубленных помещений» на нынешней карте находятся в подвалах многоэтажных домов, торгово-развлекательных и бизнес-центров, гостиниц, образовательных учреждений, поликлиник и предприятий.
Как писали Юга.ру. власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей. Городское управление гражданской защиты разработало методические рекомендации.