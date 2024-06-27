Власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей

Управляющим компаниям Краснодара напомнили об ответственности по содержанию укрытий в многоэтажках

26 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что 90 управляющим компаниям Краснодара напомнили об обязанности содержания укрытий. Служить защитным сооружением при опасности может подвал многоквартирного дома и подземная парковка.

«Ради безопасности жителей необходимо обследовать свои подвальные помещения, освободить их от мусора, приспособить под укрытия, чтобы при необходимости жители могли спрятаться», — рассказал первый замначальника управления гражданской защиты Павел Иванов.



На примере многоэтажки на улице Ветеранов, 85 представителям УК показали, как должно выглядеть укрытие. Необходимо обеспечить помещения свободными входами, освещением, информационными табличками, запасом воды, медикаментами, средствами тушения пожара и туалетами.

Убежищами также могут служить подземные переходы, нулевые этажи торговых центров, подвальные помещения административных зданий и соцобъектов.

Городское управление гражданской защиты разработало для УК методические рекомендации. Их можно посмотреть здесь.

Специалисты «МЦУ Краснодар» опубликовали рекомендации, как вести себя при обнаружении беспилотника или его поражения ПВО: