Власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей
Управляющим компаниям Краснодара напомнили об ответственности по содержанию укрытий в многоэтажках
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26 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 90 управляющим компаниям Краснодара напомнили об обязанности содержания укрытий. Служить защитным сооружением при опасности может подвал многоквартирного дома и подземная парковка.
«Ради безопасности жителей необходимо обследовать свои подвальные помещения, освободить их от мусора, приспособить под укрытия, чтобы при необходимости жители могли спрятаться», — рассказал первый замначальника управления гражданской защиты Павел Иванов.
На примере многоэтажки на улице Ветеранов, 85 представителям УК показали, как должно выглядеть укрытие. Необходимо обеспечить помещения свободными входами, освещением, информационными табличками, запасом воды, медикаментами, средствами тушения пожара и туалетами.
Убежищами также могут служить подземные переходы, нулевые этажи торговых центров, подвальные помещения административных зданий и соцобъектов.
Городское управление гражданской защиты разработало для УК методические рекомендации. Их можно посмотреть здесь.
Специалисты «МЦУ Краснодар» опубликовали рекомендации, как вести себя при обнаружении беспилотника или его поражения ПВО:
Напомним, что 20 июня в Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом. На Кубани впервые с начала СВО погиб мирный житель. Также 21 июня мэр Краснодара рассказал в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся массовой атаке украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на территорию котельной рядом с автовокзалом «Южный». В результате происшествия пострадали четыре человека, а один из сотрудников поврежденной котельной погиб.
Позже пресс-служба Минобороны России сообщила, что 21 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 БПЛА — над Краснодарским краем, а один БПЛА — над Волгоградской областью.
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