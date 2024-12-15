Жителям Таганрога будут сообщать об укрытиях с помощью QR-кодов

В Таганроге начнут оповещать об адресах укрытий с помощью квитанций за услуги ЖКК

12 декабря глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале, что в городе на квитанциях за услуги ЖКХ будут размещать специальный QR-код. При переходе по нему жители увидят адреса укрытий.

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Камбулова отметила, что список убежищ опубликовали и на официальном сайте администрации Таганрога. Власти создали интерактивную карту их расположения. Кроме этого, для информирования населения разработали средство оповещения. Оно позволит оперативно получать рассылки в мобильном приложении «112.Таганрог — экстренные сообщения». Напомним, что 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Местные жители услышали минимум 10 взрывов.