Жителям Таганрога будут сообщать об укрытиях с помощью QR-кодов

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы Тагарога Светланы Камбуловой https://t.me/KambulovaSvetlana/4237
    © Скриншот из телеграм-канала главы Тагарога Светланы Камбуловой https://t.me/KambulovaSvetlana/4237

В Таганроге начнут оповещать об адресах укрытий с помощью квитанций за услуги ЖКК

12 декабря глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале, что в городе на квитанциях за услуги ЖКХ будут размещать специальный QR-код. При переходе по нему жители увидят адреса укрытий.

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Камбулова отметила, что список убежищ опубликовали и на официальном сайте администрации Таганрога. Власти создали интерактивную карту их расположения.

Кроме этого, для информирования населения разработали средство оповещения. Оно позволит оперативно получать рассылки в мобильном приложении «112.Таганрог — экстренные сообщения».

Напомним, что 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Местные жители услышали минимум 10 взрывов.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей. Также в регионе планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей.

Безопасность ЖКХ общество СВО

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Жителям Таганрога будут сообщать об укрытиях с помощью QR-кодов
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