В Краснодаре по улице Клинической из-за дождя провалился грунт. Пять трамваев изменили маршруты

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ТК Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ТК Краснодар»

В Краснодаре из-за провала грунта изменили движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15. Как теперь ходит транспорт?

Предыстория. 2 июня Краснодар накрыл ливень с градом. Из-за скопления воды остановилось движение ряда трамвайных маршрутов.

Через некоторое время в социальных сетях появилась информация о провале грунта под трамвайными путями на улице Клинической. Участок находится рядом с Чистяковской рощей и улицей Московской.

В МУП «КТТУ» информацию о происшествии подтвердили. Там добавили, что движение трамваев пришлось изменить. Маршруты № 1, 2 и 15 будут следовать до улицы Колхозной, а маршруты № 5 и 8 будут двигаться по Садовой.

«Весь район геологически нестабилен»:

Напомним, осенью 2024 года грунт несколько раз проваливался на улице Московской. Первая яма образовалась образовалась 27 ноября. После этого трамваи не ходили три недели.

Затем авария произошла 22 января на участке от улицы от 40-летия Победы до Солнечной. Следующий провал был 28 января между 40-летия Победы и Зиповской.

10 февраля на Московской случилось очередное ЧП. Трамваи не ходили по маршруту почти 12 часов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской с 30 мая ограничили движение трамваев и автомобилей.

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