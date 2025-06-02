В Краснодаре по улице Клинической из-за дождя провалился грунт. Пять трамваев изменили маршруты

В Краснодаре из-за провала грунта изменили движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15. Как теперь ходит транспорт?

Через некоторое время в социальных сетях появилась информация о провале грунта под трамвайными путями на улице Клинической. Участок находится рядом с Чистяковской рощей и улицей Московской.

В МУП «КТТУ» информацию о происшествии подтвердили . Там добавили, что движение трамваев пришлось изменить. Маршруты № 1, 2 и 15 будут следовать до улицы Колхозной, а маршруты № 5 и 8 будут двигаться по Садовой.

Напомним, осенью 2024 года грунт несколько раз проваливался на улице Московской. Первая яма образовалась образовалась 27 ноября. После этого трамваи не ходили три недели.

Затем авария произошла 22 января на участке от улицы от 40-летия Победы до Солнечной. Следующий провал был 28 января между 40-летия Победы и Зиповской.

10 февраля на Московской случилось очередное ЧП. Трамваи не ходили по маршруту почти 12 часов.