Трамваи по Московской в Краснодаре не будут ходить до 11 февраля. У рельсов образовалась яма в 4 метра

На улице Московской возле трамвайных путей снова провалился грунт. Как будет ходить транспорт?

Позже МЦУ Краснодара сообщил , что провал диаметром четыре метра образовался под проезжей частью в районе Московской, 66 в сторону улицы Карякина.

10 февраля в краснодарских пабликах появились сообщения, что на улице Московской образовался новый провал. Однако движение трамваев не остановилось.

В центре добавили, что движение транспорта перекроют по четной стороне дороги от дома №66 до №80, а на противоположной стороне введут реверс. До какого числа будет перекрыта дорога — не сообщается.

Трамваи не будут курсировать по улице Московской с 14:00 10 февраля до часа ночи 11 февраля. В МУП «КТТУ» не сообщили, как будут ездить трамваи. Ранее маршруты № 5, 8, 15, 21 и 22 перенаправляли до конечной остановки «Улица Декабристов». Дептранс также не сообщил о запуске временного автобуса № 0 по Московской.

На месте аварии работают четыре спецмашины и десять специалистов водоканала. Место провала огорожено.