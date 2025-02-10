Трамваи по Московской в Краснодаре не будут ходить до 11 февраля. У рельсов образовалась яма в 4 метра

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На улице Московской возле трамвайных путей снова провалился грунт. Как будет ходить транспорт?

10 февраля в краснодарских пабликах появились сообщения, что на улице Московской образовался новый провал. Однако движение трамваев не остановилось.

Позже МЦУ Краснодара сообщил, что провал диаметром четыре метра образовался под проезжей частью в районе Московской, 66 в сторону улицы Карякина. 

«Весь район геологически нестабилен»:

В центре добавили, что движение транспорта перекроют по четной стороне дороги от дома №66 до №80, а на противоположной стороне введут реверс. До какого числа будет перекрыта дорога — не сообщается.

Трамваи не будут курсировать по улице Московской с 14:00 10 февраля до часа ночи 11 февраля. В МУП «КТТУ» не сообщили, как будут ездить трамваи. Ранее маршруты № 5, 8, 15, 21 и 22 перенаправляли до конечной остановки «Улица Декабристов». Дептранс также не сообщил о запуске временного автобуса № 0 по Московской.

На месте аварии работают четыре спецмашины и десять специалистов водоканала. Место провала огорожено.

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Как писали Юга.ру, власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход с новой дорогой и трамвайной веткой.

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