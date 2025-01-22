В Краснодаре на Московской образовалась пробка из трамваев. Новый провал или что случилось?

На место выехали специалисты МУП «КТТУ» и установили, что угрозы для транспортного движения нет. В 09:54 трамваи поехали по своим марштрутам.

Образовалась пробка на участке от улицы от 40-летия Победы до Солнечной.

22 января департамент транспорта Краснодара сообщил , что в 09:22 остановились трамваи по улице Московской из-за очередного провала грунта.

В Краснодаре выявили нецелевые траты при строительстве трамвайной ветки на Московской:

Сейчас «Краснодар Водоканал» засыпает ямы. Автобус №0 ходить не будет.

Это уже пятый провал грунта за последние два месяца. Первый произошел 27 ноября. После него трамваи по улице Московской не ходили три недели. Последние две аварии произошли на новогодних праздниках.

Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре начали 3 января. Участок улицы перекрыли для транспорта и пешеходов. Работы оценили в 200 млн рублей. На участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы старые железобетонные трубы заменят на полиэтилен.