В Краснодаре на Московской образовалась пробка из трамваев. Новый провал или что случилось?

Краснодарский край

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  • © Фото Khristina Sergeychik, unsplash.com
    © Фото Khristina Sergeychik, unsplash.com

Утром 22 января из-за нового провала грунта остановилось движение трамваев по улице Московской

22 января департамент транспорта Краснодара сообщил, что в 09:22 остановились трамваи по улице Московской из-за очередного провала грунта. 

Образовалась пробка на участке от улицы от 40-летия Победы до Солнечной.

На место выехали специалисты МУП «КТТУ» и установили, что угрозы для транспортного движения нет. В 09:54 трамваи поехали по своим марштрутам. 

  • © Скриншот с «Яндекс Карт»
    © Скриншот с «Яндекс Карт»

В Краснодаре выявили нецелевые траты при строительстве трамвайной ветки на Московской:

Сейчас «Краснодар Водоканал» засыпает ямы. Автобус №0 ходить не будет.

Это уже пятый провал грунта за последние два месяца. Первый произошел 27 ноября. После него трамваи по улице Московской не ходили три недели. Последние две аварии произошли на новогодних праздниках.

Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре начали 3 января. Участок улицы перекрыли для транспорта и пешеходов. Работы оценили в 200 млн рублей. На участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы старые железобетонные трубы заменят на полиэтилен.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре временно перестанет ходить троллейбус №2. 

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай Транспорт

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