«Что ни день, то провал». В Краснодаре на улице Московской встали трамваи

Маршруты № 5, 8, 15, 21 и 22 перенаправлены до конечной остановки «Улица Декабристов». Временный автобус № 0 пока запускать не будут. В комментариях люди пишут, что это предсказуемо. Одна их жительниц написала: «что ни день, то провал».

В КТТУ сообщили, что провал грунта произошел на прежнем участке — между улицами 40-летия Победы и Зиповской. Однако, судя по данным «Яндекс. Карт», трамваи стояли между Зиповской и Солнечной, а на участке до 40-летия Победы транспорт продолжал курсировать. На момент написания новости, в 12:12, все трамваи едут по улице Московской в сторону КубГТУ, однако в обратном направлении их на карте нет.

Когда возобновится движение транспорта — пока неизвестно. Специалисты выехали на место, чтобы оценить масштаб аварии.



Это уже шестой провал грунта за последние два месяца. Первый произошел 27 ноября. После него трамваи по улице Московской не ходили три недели. Последний раз авария произошла 22 января.