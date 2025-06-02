Ливень с градом накрыл Краснодар. Из-за подтоплений остановилось движение трамваев
В Краснодаре во время ливня встали трамваи. По прогнозам, дождь будет идти весь день
2 июня Краснодар накрыла непогода — ливень с градом. Телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил, что из-за скопления воды остановилось движение ряда трамвайных маршрутов.
Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае:
Трамваи № 6, 7, 20, 22 стоят на пресечении улиц Дмитриевская Дамба и Горького.
По улицам Садовой — Кузнечной в оба направления стоят трамваи № 3, 20, 21, 22.
На пересечении улиц Коммунаров и Ленина остановились трамваи № 2, 4.
Также стоят трамваи № 1, 4, 5, 8, 11, 15 на Гоголя — Седина.
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали ливень в Краснодаре 2 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», дождь будет идти до конца суток.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край накрыла сильная магнитная буря. Штормить будет до 3 июня.