Ливень с градом накрыл Краснодар. Из-за подтоплений остановилось движение трамваев

В Краснодаре во время ливня встали трамваи. По прогнозам, дождь будет идти весь день

2 июня Краснодар накрыла непогода — ливень с градом. Телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил, что из-за скопления воды остановилось движение ряда трамвайных маршрутов.

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Трамваи № 6, 7, 20, 22 стоят на пресечении улиц Дмитриевская Дамба и Горького. По улицам Садовой — Кузнечной в оба направления стоят трамваи № 3, 20, 21, 22. На пересечении улиц Коммунаров и Ленина остановились трамваи № 2, 4. Также стоят трамваи № 1, 4, 5, 8, 11, 15 на Гоголя — Седина. Напомним, что ранее синоптики прогнозировали ливень в Краснодаре 2 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», дождь будет идти до конца суток.