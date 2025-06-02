Ливень с градом накрыл Краснодар. Из-за подтоплений остановилось движение трамваев

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре во время ливня встали трамваи. По прогнозам, дождь будет идти весь день

2 июня Краснодар накрыла непогода — ливень с градом. Телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил, что из-за скопления воды остановилось движение ряда трамвайных маршрутов.

Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае:

Трамваи № 6, 7, 20, 22 стоят на пресечении улиц Дмитриевская Дамба и Горького.

По улицам Садовой — Кузнечной в оба направления стоят трамваи № 3, 20, 21, 22.

На пересечении улиц Коммунаров и Ленина остановились трамваи № 2, 4.

Также стоят трамваи № 1, 4, 5, 8, 11, 15 на Гоголя — Седина.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали ливень в Краснодаре 2 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», дождь будет идти до конца суток.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край накрыла сильная магнитная буря. Штормить будет до 3 июня.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Погода Трамвай Транспорт

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