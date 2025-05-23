Книжный квартал в Краснодаре? «Чарли» снова переедет после пожара

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» поможет краснодарскому книжному магазину «Чарли» переехать в исторический особняк на большую площадь

Предыстория. 31 июля 2024 года загорелся трехэтажный жилой дом на Чапаева, 86. Огонь перекинулся на здание на Красной, 69, где располагался магазин «Чарли». Пострадали четыре квартиры и 16 коммерческих помещений. 1 августа владелица книжного Анна Кадикова объявила сбор средств для всех пострадавших резидентов, а 3 августа подтвердила , что магазин сгорел. 16 ноября 2024 года «Чарли» вновь открылся после пожара — на Красноармейской, 68.

22 мая пресс-служба фонда «Вольное Дело» сообщила Юга.ру, что организация поможет пережившему пожар книжному магазину «Чарли» снова открыться в историческом центре города.

Новый «Чарли» откроется 20 июня в историческом особняке по улице Коммунаров, 58, в соседнем здании с другим независимым книжным «Бабушка-ракета».

На новом месте «Чарли» займет площадь в 120 квадратных метров — это в четыре раза больше прежнего пространства.

В обновленном «Чарли» впервые появятся отдельные залы для детской, художественной и нон-фикшн литературы, лекторий и уютная кофейня. В перспективе книжный планирует также открыть собственное издательство.

Оплатить закупку книг и аренду нового просторного помещения магазину помог фонд «Вольное Дело» — организация уже много лет сотрудничает с «Чарли».