«Неизвестно, будет ли чем теперь торговать». В Краснодаре книжный магазин «Чарли» объявил сбор средств после пожара

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/charlie_krd
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/charlie_krd

Во время крупного пожара пострадало здание, где находится книжный «Чарли» и другие пространства. Хозяйка магазина Анна Кадикова объявила общий сбор средств для всех пострадавших резидентов

Вечером 31 июля в Краснодаре на улице Красной, 69 загорелся жилой многоквартирный дом. Пожар произошел на площади в 300 кв. метров, огонь быстро перекинулся на крышу соседнего здания, в котором находятся несколько коммерческих помещений. 

На первом этаже расположены керамическая мастерская и ресейл-площадка благотворительного фонда «Открытая среда», а на втором — книжный магазин «Чарли» и растенишная «Ботанка». 

Истории у камина:

Основательница «Чарли» Анна Кадикова рассказала Юга.ру о состоянии магазина после пожара.

«Очаг возгорания произошел не у нас, огонь перекинулся. Мы узнали, когда дым пошел в квадрате на Чапаева, пока ехали пожарные, огонь успел дойти до нас — в нашем доме деревянные перекрытия. 

В комнате выгорела стена и часть потолка, камин вроде целый, чердак я еще не видела. Помещение магазина затоплено, много воды. Книги еще считаем, мы сейчас в процессе разбора. Цифры будут позже.

Решение по ремонту будут принимать наши арендодатели. И мы не знаем пока, останемся ли работать онлайн — неизвестно, будет ли чем торговать», — сообщила Анна.

Сегодня утром Анна Кадикова поблагодарила всех, кто предложил помощь, и объявила сбор средств. Деньги разделят между всеми предпринимателями, которые арендуют помещения в здании, где случился пожар.

«Случилось то, что случилось — нам всем очень жаль, что это произошло. Бригады МЧС сделали все, что могли. Не будем показывать трагичных кадров — впереди много работы по разбору и вывозу. Вы много спрашиваете, как помочь — вы невероятно добры! Самое важное — никто не пострадал.

Эту кубышку мы разделим поровну на всех погорельцев и затопильцев, чтобы понять, как быть дальше», — сообщается в телеграм-канале магазина «Чарли».

Чтобы принять участие в сборе средств, переходите по ссылке.

Как писали Юга.ру, 31 июля вечером в центре Краснодара загорелся двухэтажный жилой дом. Около 40 человек выбежали на улицу, никто из жильцов не пострадал. Пожар полностью потушили в 6:30 утра 1 августа.

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